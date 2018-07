Egídio Serpa

01:00 · 10.07.2018

Se já era turva, a água que passa sob a ponte da eleição presidencial deste ano ganhou cores escuras após a mixórdia jurídica produzida por uma dupla de desembargadores e por um juiz federal, aqueles com gabinete de trabalho em Porto Alegre, sede do TRF 4 - Tribunal da Quarta Região da Justiça Federal. Em pleno domingo, os três atraíram a atenção dos brasileiros, que, atônitos e sem futebol na tevê, se divertiram com as díspares sentenças sobre a prisão do ex-presidente Lula. Que País é este? Que Justiça é essa? O mundo ri do Brasil - que é governado por um acusado de corrupção, tem um Congresso com 1/3 dos seus membros suspeitos de semelhante crime e ainda um Judiciário que pede o Oscar de efeitos especiais. Em que condição teremos as eleições de outubro?

Tudo normal

Bruno Girão, sócio e CEO da Betânia Lácteos, informa: a produção e a distribuição dos seus produtos - prejudicados pela greve caminhoneira - já voltaram à normalidade.

Fiec e Bolsonaro

Hoje, na hora do almoço, na Fiec, o Sindienergia apresentará o Congresso Brasileiro de Geração Distribuída, que terá tudo a ver com energia renovável. E no dia 18 às 12h30 no Gran Marquise, o Lide receberá o economista Paulo Guedes e os planos de Jair Bolsonaro.

Ibef

Hoje, às 7h30, o IBEF-CE promove café da manhã no Hotel Gran Marquise. O empresário Edson Queiroz Neto, diretor do Grupo Edson Queiroz, falará aos associados da entidade. Sua palestra versará sobre "Percepções e momentos".

Três Corações entre as 50



Está na revista Forbes Brasil: a Três Corações, empresa líder nacional do mercado de café moído e torrado, com sede aqui em Fortaleza, está incluída na lista das 50 maiores do agronegócio brasileiro. Ela registrou, no ano passado, receita bruta de R$ 4,4 bi. Com 5,8 mil funcionários em diferentes unidades espalhadas pelo País, Três Corações, cujo presidente e CEO é seu sócio Pedro Lima, também atua na área de derivados do milho e na de refrescos - são suas as marcas Trisco e Tornada, que adquiriu da Unilever. No café, as marcas famosas são Santa Clara e Kimino.

Manga

Euvaldo Bringel, secretário de Agricultura do Ceará, está entusiasmado com a produtividade - de 36 toneladas por hectare - que alcançou a produção de mangas no distrito de São Miguel, no município de Mauriti, no Sul do Estado. "É incrível. Mas lá o solo é bom e há água no sub-solo", diz.

Bom

Iguatu

Boa novidade chegou à cidade de Iguatu, no Centro-Sul do Estado: o Banco 24 Horas - caixas eletrônicos que atendem aos clientes do BB, Bradesco, Caixa, Citibank, Itaú e Santander.

Ruim

Insegurança

Diante do que se viu, ouviu e leu ao longo do último domingo, 8, quando a Justiça brasileira ficou de ponta cabeça, constata-se que o Brasil tem sem dúvida o que se chama de insegurança jurídica.

Livre Mercado

Boa iniciativa tomou a Prefeitura de Fortaleza, que promoverá, ao longo deste mês, cursos de qualificação de micro e pequenos empresários. Os dois primeiros desses cursos serão realizados quinta-feira, 12, das 14 às 16 horas - o primeiro sobre gerenciamento de conflitos nos negócios no Vapt Vupt de Messejana; o segundo sobre o controle das finanças por meio do fluxo de caixa, no Vapt Vupt de Antonio Bezerra. Tudo gratuito. Mas só há 20 vagas para cada curso. Então, inscreva-se logo.