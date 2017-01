Egídio Serpa: Novos desafios do varejo

00:00 · 30.01.2017

Está terminando janeiro, o primeiro mês de 2017, que herdou de 2016 um cenário assim: retração de 6% nas vendas do varejo, queda de 3,2% do PIB, inflação de 6,8% e taxa de desemprego que castiga 12 milhões de trabalhadores. Esse quadro negativo de 2016 ampliou o nível de exigência do consumidor, que tem hoje um claro e diferente comportamento diante das ofertas. Para encarar essa mudança, a Fecomércio de São Paulo pesquisou e emitiu uma série de orientações para o varejo. E tudo ligado às novas tecnologias. A loja não pode ser apenas uma entregadora de produtos. Deve estar antenada à experiência de compra do cliente, incluindo conexão emocional. Mais: tem de falar a linguagem das gerações Y e X e usar toda a Tecnologia da Informação.

Reformas

Marcos Novaes (foto), da Novaes Engenharia, está sorrindo novamente, pois o cenário da economia está desanuviado. Ele aposta na aprovação das reformas da Previdência Social e da CLT.

Compra

Fruto de pesquisa feita pelo IPC Marketing, de SP, saiu o Potencial de Consumo do Brasil. Salvador, na região Nordeste, lidera com poder de compra de R$ 56,6 bi; em seguida, Fortaleza, com R$ 46,2 bi; depois vem Recife, com R$30,6 bilhões. É uma baita concentração.

Lutas

Reservados no Hotel Gran Marquise 100 apartamentos para os lutadores que, no dia 23 de março, participarão de torneio do UFC no Centro de Formação Olímpica do Ceará. A noite de lutas terá transmissão ao vivo pela TV, com grandes patrocinadores

Eólica: geração é pequena

No Ceará, há instalados ou em instalação exatos 61 parques de geração de energia eólica com 1.630 MW de potência - 15,17% do que os ventos geram no País. É pouco, muito pouco para o potencial de que dispõem o Estado e seus bancos de vento. Esta informação do engenheiro Fernando Ximenes, da empresa Gram Eolic, põe outros números: no Brasil, já foram instalados 10.740 MW gerados por 430 parques eólicos. Isto é só 7,06% da energia gerada pelas diferentes fontes, incluindo a solar, que gera apenas 23 MW- só 0,02% da produção nacional.

BS Design

Para mostrar o estado das obras do seu BS Desing - dupla torre de escritórios que se erguem na Des. Moreira, na Aldeota - Beto Studart (foto) recebeu empresários das maiores construtoras do Ceará. Studart revelou-lhes: estão prontos 24% da obra. Otacílio Valente da Colmeia opinou: “Um belo projeto”.

Bom

Arce

Anuncia a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados no Ceará (Arce): seus agentes iniciarão trabalho de fiscalização na área da coleta de resíduos sólidos. Atenção, prefeituras!

Ruim

Efeito estufa

Enquanto na Holanda 100% dos trens operam impulsionados por energia eólica, no Brasil ainda se produzem automóveis com motor a combustão, emitindo CO2 que geram o efeito estufa.

Livre Mercado

Foi definido o tema da próxima Pecnordeste - o Seminário Nordestino de Pecuária, que se realizará de 6 a 8 de julho, no Centro de Eventos do Ceará: “A água e o semiárido: nova postura”. O que a Pecnordeste e todos os eventos similares devem entender é que, nos dias de hoje, a água deve ser tratada como um raro diamante, pelo que, aqui no Ceará, todos - governo e empresários - devem investir na importação das últimas tecnologias de irrigação - as que produzem mais com menos água.