Egídio Serpa

01:00 · 18.12.2017

Um milhão. Ednilton Soárez, sócio e diretor do Beach Park, sorri com os números de sua empresa neste 2017: o maior parque aquático do País fechará o exercício com o registro de mais de um milhão de visitantes - 80% dos quais turistas. Nenhum outro equipamento turístico do Ceará tem essa marca

De acordo com estudo do SPC Brasil, um serviço da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, 40% dos consumidores estão neste mês fazendo suas compras de Natal por meio da internet, ou seja, pelas lojas virtuais, ao mesmo tempo em que 37% estão a fazê-lo nas lojas físicas. Há diferenças? Sim. Pela loja virtual, a compra embute riscos - o primeiro é a desconfiança quanto à entrega do produto no prazo e íntegro (já houve casos em que o cliente comprou um produto e recebeu outro; e casos em que o produto chegou com defeito). Na loja física, o cliente, além de ver o produto, manipula-o. As desconfianças inexistem em relação a grandes redes do varejo, que, aliás, estão quase empatando vendas digitais com vendas físicas. O futuro do varejo é digital.

Genéricos

Estudo da Anvisa revelou que foram comercializadas, no ano passado, 1,46 bilhão de medicamentos genéricos. As vendas representaram uma receita de R$ 8,58 bilhões, ou 13% de todo o mercado farmacêutico. Há 2.119 genéricos registrados.

Mais uma

Amanhã, a rede Pague Menos inaugurará sua segunda farmácia em Piracicaba (SP). Ela tem 3 mil m² de área útil de vendas, mas ocupa um terreno de 18,5 mil m². Nela -informa a empresa cearense - foram investidos R$ 36 milhões.

Otimistas

Concorrentes, "mas acima de tudo amigos", Severino Neto, do Mercadinhos São Luiz, e Honório Pinheiro, do Pinheiro Supermercados, concordam num ponto: "As vendas do varejo cresceram de agosto para cá". Estão otimistas para o Ano Novo.

Lojistas

Começou sob a ordem de apertar os cintos dos gastos a nova gestão da Câmara de Dirigentes Lojistas desta Capital. A festa de sua posse, dia 14, foi modesta mas concorridíssima. E pela 1ª vez, o auditório fez silêncio para ouvir longos discursos.

Os números da agricultura

Informação para os que, movidos pela ideologia, trabalham para destruir a agricultura brasileira: o Brasil utiliza só utiliza 9% do seu território para a produção de alimentos. A área hoje ocupada pelos indígenas representa 13% do território nacional - informa o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. "A agricultura que o Brasil pratica não é só a de grãos e fibras - que são 214 milhões de toneladas/ano - mas também a de laranja, cana, eucalipto, café, maçã e hortifrutigranjeiros que somam 1,6 bilhão de toneladas. Mais do que o minério que o País produz e que soma 1,4 bilhão de toneladas", afirma Maggi.

Bom

Empreender

Texto tão ágil quanto ágil é o seu protagonista, o livro "Deusmar Queirós, o tecedor de ousadias", de Juarez Leitão, é leitura que não deve perder quem pretende empreender. Uma bela história.

Ruim

Abandonada

Leitores desta coluna mandam e-mails para denunciar que a Praça dos Voluntários, no Centro de Fortaleza, foi abandonada pelas últimas administrações da PMF, incluindo a atual. Oh!!

Livre Mercado

Nomeado pela Prefeitura do município para atrair empresas de qualquer lugar do mundo - inclusive do Brasil - para Kissimmee, na Flórida, onde mora, o cearense Tarcísio Ximenes é hoje um dos grandes empresários da área imobiliária da região de Orlando. Sua empresa - a X World Properties é uma das líderes de vendas e locação de imóveis em Kissimmee, onde estão os parques da Disney). Há 3 meses um médico oftalmologista de Fortaleza comprou uma casa vendida pela X World.