Egídio Serpa: Na Sapucaí, a obra de Lula

00:00 · 10.01.2017

Obra dos governos de Lula e Dilma, a hidrelétrica de Belo Monte, onde a Lava Jato já detectou sinais de superfaturamento, será o tema da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense no desfile da Sapucaí no carnaval deste ano. A letra do samba-enredo contará a história de como as terras dos índios na Amazônia foram ocupadas pela água da Belo Monte, chamada de "monstro" pelos seus compositores. Há na letra e haverá no desenrolar do enredo uma dura crítica ao agronegócio brasileiro que responde por 37% do total de empregos formais da economia e por 22% do PIB nacional, abastecendo o mercado nacional e o de outros 180 países. Os EUA de Trump não querem o Brasil líder mundial, como é hoje, do agronegócio. A Imperatriz talvez esteja a cumprir um papel no filme.

Ferrovia

Já foram consumidos na construção da Ferrovia Transnordestina R$ 6,3 bilhões e concluídos 600 Km dos seus 1.753 Km, segundo informa a própria empresa Transnordestina Logística, concessionária da obra. Mas outros R$ 6 bi terão de vir.

Prisões

Está aliviado o governador Camilo Santana: na crise do sistema penitenciário que se alastra pelo País, o Ceará está a reestatizar os seus cárceres, com o que evitou imiscuir-se nas denúncias que envolvem empresas que têm a gestão das cadeias.

Adece

Nicole Barbosa, secretária de Desenvolvimento do Ceará, disse aos executivos de sua Pasta: Robson de Castro, que foi secretário da PMF, será presidente da Adece. Poderá haver conflito de interesse: sua empresa presta serviço ao Governo.

ZPE

Helson Cavalcante Braga, presidente da Associação Brasileira das ZPEs, falou para o superintendente e diretores da Sudene, em Recife. Focou no sistema de incentivos fiscais das ZPES, citando a do Ceará como a que já opera plenamente.

Gabinete com publicidade

Como esta coluna já o disse na semana passada, as tarefas de Élcio Batista, chefe do Gabinete do governador do Estado, Camilo Santana, serão vitaminadas. A ele será transferida a gestão da conta de publicidade do Governo, hoje sob o pálio da Casa Civil, que, por sua vez, será redesenhada para se tornar o centro nervoso de controle das ações do Governo. Mas isso só acontecerá se Maia Júnior, ex-vice-governador do Estado, for viabilizado como titular da Pasta. No Palácio da Abolição e fora dele, a base aliada sugere Maia Júnior não na Casa Civil, mas na Seplag, órgão sem valor para os políticos.

Vendas

Para Tane Albuquerque, sócia principal do Grupo Meia Sola - dono das lojas Arezzo, Schutz, Meia Sola, L'Ocitane, Anacapri e do Outlet Pop Clube - este mês de janeiro tem sido uma boa surpresa: "As vendas estão melhores do que as de janeiro do ano passado. Não pergunte por que. Não sei".

Bom

Seguradoras

Com a chegada dos chamados "automóveis autônomos" - que dispensam motoristas - empresa de seguro terá pouco a fazer nesse mercado. Apostam todos no fim de acidentes em estradas.

Ruim

Indefinido

Até agora, o novo prefeito de S. Paulo, João Dória Júnior, não se mostrou nem gestor, como se havia autodefinido, nem político. Ele terá, todavia, quatro anos para revelar o que realmente é.

Livre Mercado

Informa a M. Dias Branco que contratou o Banco BTG Pactual "para exercer a função de formador de mercado de suas ações" na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. O contrato tem validade de um ano, prorrogável automaticamente se nenhuma das partes se manifestar contrariamente. Informa ainda que 28,3 milhões de ações ordinárias de sua emissão estão em circulação no mercado e que não celebrou qualquer contrato regulando o direito de voto ou a compra e venda de ações.