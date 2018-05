Egídio Serpa

01:00 · 01.05.2018

Na Chapada da Ibiapaba cuja paisagem esverdeada pelas chuvas é indescritível - há contrastes no turismo, que cresce mesmo à revelia do Governo. Em Viçosa, o ponto muito visitado pelos turistas - a Igreja do Céu - fecha aos sábados. Apesar desse absurdo, vê-se o zelo com que o lugar é tratado - tudo ao seu redor é limpo, e de lá tem-se uma vista de tirar o fôlego. A cidade só tem um restaurante para turistas - o Pão da Vida, que vira um caos quando dois ônibus despejam nele seus famintos passageiros. Em São Benedito, o turismo religioso cresce, graças à Basílica de N. S. de Fátima - bela e monumental obra que se ergueu com a ajuda exclusiva de fieis católicos. No próximo dia 13, estarão lá 50 mil pessoas devotas da Virgem Maria. A Basílica - cuja nave central tem 5,5 mil m² - está em ampliação.

Confiança

Construída na gestão do governador César Cals, a Estrada da Confiança - que liga Reriutaba a Viçosa do Ceará - mantém-se em boas condições. Mas precisa de ser urgentemente duplicada, pois seu movimento já é bem maior do que sua capacidade

Café com Rosas

Em um posto de gasolina, na cidade de São Benedito, por trás de grandes janelas de vidro fumê, funciona o Café com Rosas. Se alguém quiser saber como é e deve ser um café, vá lá. Sentir-se-á na Europa - tudo, inclusive o serviço, é de alta qualidade.

Pimentões

Na Ibiapaba, nasce o que se plantar, tão bom é o chão da serra. É lá que a Itaueira - que sucedeu a Cearosa - tem 15 hectares de estufas, sob as quais cultiva pimentões coloridos, cuja produção está sedo triplicada para atender à demanda daqui e do Sul.

Brócolis

Vêm da Serra da Ibiapaba os brócolis que se vendem nos grandes supermercados de Fortaleza. São produzidos por Gabriela Selbach, uma empresária gaúcha, cujo pai, Paulo Selbach, fundou a Cearosa que já produziu e exportou rosas ao exterior.

Reijers: das rosas ao social

Na Serra da Ibiapaba, a 2 quilômetros do centro de São Benedito, estão as estufas da Reijers, uma das maiores produtoras de rosas do Brasil. No sábado passado, um grupo de 40 fortalezenses conheceu - além de todo o processo de cultivo de suas rosas, entre as quais as de duas cores - o lado social da empresa, que construiu, numa área em frente, um centro social que atende os filhos do seu quadro de funcionários e, ainda, nos fins de semana, crianças da escola pública municipal, que se divertem em quadras e campos de esporte. E ganham uma reforçada merenda - tudo doado pela Reijers. Hoje, a Ibiapaba está toda florida.

Mirante

Mesmo sem o bondinho, cuja tecnologia está sendo modernizada - a que existia era da metade do século passado, o Parque Nacional de Ubajara ainda é o principal ponto de atração turística da Serra da Ibiapaba. Agora, com um novo mirante, do qual se tem prova da existência de Deus.

Bom

Guia de turismo

Ônibus de turismo só podem transportar grupos de turistas se junto a estes estiver um guia de turismo, registrado e apto ao exercício profissional. Manda a legislação e pede o bom sendo.

Ruim

Torcida

Nem os torcedores do Fortaleza nem os do Ferroviário querem que o Ceará Sporting retorne à Séria B. Mas, jogando como jogou contra o Flamengo, o alvinegro pode ser mesmo rebaixado.

Livre Mercado

Em nota enviada na noite de ontem (30), a Petrobras informou recebimento de R$ 1,523 bilhão (US$ 435 milhões) referente à conclusão da operação de venda de 100% das ações detidas na Companhia Petroquímica de Pernambuco (PetroquímicaSuape) e na Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco (Citepe). Os compradores foram o Grupo Petrotemex S.A. e a Dak Americas Exterior, subsidiárias da Alpek . A operação já foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica.