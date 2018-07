Egídio Serpa

01:00 · 06.07.2018

No dia 23 de junho, esta coluna antecipou o que um decreto do governador do Ceará, publicado 3ª feira, 3, tornou oficial: antes da instalação do parque de tancagem de combustível do Pecém, o do Mucuripe será mantido e ampliado. O do CIPP só nascerá após o nascimento de um píer exclusivo para a descarga de combustíveis líquidos claros e de GLP, algo que demorará, no mínimo, 5 anos. Só quando - e se - for concluída a instalação pelo Governo do Estado de toda a infraestrutura para a construção do parque de tancagem do Pecém - algo que tão cedo não começará - as empresas instaladas no Mucuripe serão obrigadas a transferir-se para o novo sítio. Anotem: se reeleito, Camilo Santana incluirá como prioridade de sua 2ª gestão a construção do píer de combustíveis do Pecém.

Eventos

Alcy Porto, diretor técnico do Sebrae, e Jorge Bagdêve, superintendente do BNB no Ceará, falarão 4ª feira, 11, às 8h30, no Hotel Luzeiros, em café da manhã promovido pelas empresas de eventos. Temas: crédito e qualidade dos destinos turísticos.

Pesquisa

Juntaram-se a Embrapa, BNDES, CNPq e Secretaria de Pesca da Presidência da República. Aplicarão R$ 57 em quatro anos milhões em pesquisa sobre o camarão, o tambaqui e o bijupirá. Nada sobre a tilápia, o peixe mais consumido no Nordeste.

Boa relação

"Ele nos procurou e nós o procuramos" - disse à coluna o diretor-presidente da Algar Telecom, Jean Borges, sobre o seu concorrente cearense José Roberto Nogueira, dono da Brisanet, que, com cabo de fibra ótica, enlaça com banda larga o sertão do CE.

Monet

Já em operação, o cabo submarino Monet - que liga os EUA, o Brasil e a África, com conexão em Fortaleza - terá vida útil de 30 anos, que será duplicada pelas novas tecnologias, informa um diretor da Algar Telecom, que já sentou praça aqui.

Que venha o passageiro!



"Excelente! Agora temos aviões e voos diretos daqui para Miami (três vezes por semana) e Orlando (duas vezes). E também para a capixaba Vitória. Na alta estação tudo funcionará na pauta do preciso. Na baixa, como será?". Eis o dilema de um grande empresário cearense, dono de agência de viagem que, nos últimos dois anos, fechou seis de suas lojas e demitiu mais de 100 funcionários. Ao fazer de Fortaleza sua 3ª base de operação no País, a Latam Brasil - controlada por capital chileno - aposta primeiro no Ceará e, em seguida, na retomada da economia brasileira. Mas o empresário diz: "É a nossa vez. Vamos ao trabalho".

Tudo junto

Este é um dos armazéns que enfeitam a história da Praça João Felipe conhecida como Praça da Estação, no centro de Fortaleza, hoje um terminal de ônibus. A praça será o centro da Escola das Artes, que juntará a antiga estação do trem ao casario centenário, à Emcetur e à nova Escola de Hotelaria.

Bom

Rio Quente

Entre as empresas que compõem o Grupo Algar, com sede em Uberlândia (MG) - está o Resort Rio Quente, hotel cinco estrelas localizado em Goiás. A líder do grupo mineiro é a Algar Telecom.

Ruim

Caríssimo

Estacionar na área própria do Fortaleza Airpot, como o chama a Fraport, é exercitar a paciência. O estacionamento, que tem gestão terceirizada, é caríssimo. E não oferece segurança ao usuário.

Livre Mercado

Pode muito, mas não pode tudo um governador. Queria Camilo Santana celebrar o contrato com o Porto de Roterdã ainda neste mês de julho, aqui em Fortaleza. Seria um notícia poderosa na sua campanha de reeleição. Mas isso só será possível em outubro, o mês da eleição. A partir de amanhã, Camilo Santana estará impedido, pela legislação, de participar de inauguração de obras ou de eventos públicos oficiais. As obras a inaugurar - totalmente prontas ou não - já o foram. Agora, é esperar.