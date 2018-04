Egídio Serpa

01:00 · 30.04.2018

Há entraves burocráticos ou não que atrapalham, no Pecém e no Mucuripe, o comércio exterior e modal marítimo do Ceará. Esta é a conclusão a que chegaram o Núcleo de Infraestrutura da Fiec e Câmara Temática de Logística da Adece, para os quais é necessário, entre outras medidas, ampliar o expediente dos fiscais da Receita Federal e do Mapa, que, iniciando às 7 horas, termina às 17 horas de 2ª a 6ª feiras - a ideia é incluir os sábados e os domingos. E unificar os procedimentos nos dois portos cearenses. Outro entrave apontado é o duplo escaneamento de contêineres vazios, o que eleva os custos e reduz a produtividade da operação portuária, tanto no Pecém quanto no Mucuripe. A Fiec e a Adece pedem que se acelere a dragagem do cais de cruzeiros do porto do Mucuripe hoje sem uso.

Massas

Informa a Fiec: no primeiro trimestre deste ano, as exportações da indústria cearense de massas alimentícias foi a US$ 626 mil. Com novos mercados - Angola, Chile e Colômbia.

Facultativo

Hoje, os trabalhadores da iniciativa privada trabalham normalmente. Mas os do serviço público têm o que se chama “ponto facultativo”, o que significa um feriado a mais. O ano é de eleição, e agradar o eleitor cativo com esse presente é uma das alternativas dos políticos.

Premiada

Festa na agência AD2M de comunicação: ela está entre as 10 melhores do Brasil e entre as 5 melhores da região Nordeste no Prêmio Top Mega Brasil. Mauro Costa, um dos sócios da empresa, credita a conquista “a muito trabalho de toda a equipe”.

Economia aguarda eleição

Para quem investe, não é de hora de investir quando há só nuvens negras no céu da política - caso do Brasil hoje. É o que diz a teoria, que é diferente na prática. O recente IPO da Hapvida é uma prova de que há boas oportunidades de negócio a atrair investimentos - a empresa cearense de plano de saúde obteve na Bolsa mais de R$ 3 bilhões para tocar o plano estratégico de sua expansão para o Sudeste e o Sul. Mas este é um caso pontual. Por causa do incerto futuro de curto prazo da política brasileira os investidores pisaram no freio. E as agências de risco aguardarão as eleições.

Sucesso

Presidente do Sindicato da Indústria do Mármore e Granito (Simagran), Carlos Rubens Alencar (foto) ainda celebra o recente Stone Fair, que teve a presença inédita de 530 arquitetos, aos quais foram mostradas diferentes maneiras de uso do granito cearense na arquitetura. “Foi tudo um sucesso”, diz ele.

Bom

Agronomia

Para celebrar o centenário de sua Escola de Agronomia, a UFC elaborou vasta programação que começará quarta-feira, 2, no campus do Pici. Será inaugurado o Monumento ao Centenário.

Ruim

Minha Casa

Pessoas que compraram casas ou apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida estão a vender os imóveis. A Caixa avisa: tem valor nenhum essas vendas. Quem compra terá prejuízo total.

Livre Mercado

Para instalar-se na Zona de Processamento para Exportação do Ceará, é necessário que a empresa interessada tenha seu projeto industrial aprovado pela ZPE e, também, pelo Conselho das ZPEs, sediado em Brasília. A essa exigência já se submeteram as mais de 10 empresas cearenses e de outros estados que, para implantarem-se lá, aguardam apenas que o Governo do Estado regularize o terreno que será ocupado pelas novas indústrias na geografia da ZPE-Ceará. Eis aí a chamada burocracia.