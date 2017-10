Egídio Serpa

01:00 · 10.10.2017

O empresário Beto Studart, presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), considera que uma alteração do mandato na presidência da entidade para três anos representaria uma modernização necessária. Mas entende que o estatuto da entidade só mudaria com um consenso e optou por permanecer por mais dois anos à frente da Fiec, até 22 de setembro de 2019. Ele avalia que em três anos conseguiu realizar muito, o que respalda o argumento de que seria um período suficiente para o mandato de um dirigente da Federação. Declara que a ideia é renovar as coisas para melhorar. A liderança da indústria acredita também que, agora, o ideal é deixar a discussão para seis meses antes do fim do seu mandato.

Salto do Ceará

Beto Studart diz que não é candidato e continuará a ajudar o governo Camilo Santana. Ele destaca que, diante das conquistas recentes (hub), o Ceará dará um salto e precisa se preparar para fazer frente às demandas que surgirão. Uma preocupação é a resolução dos problemas na área da segurança.

Economia melhor

Para Beto Studart, as entidades representativas do setor produtivo estão olhando para a melhoria dos indicadores econômicos em âmbito nacional. O grupo do Ministério da Fazenda está indo bem, analisa. Portanto, não acha que seria um bom momento para mudança no governo Temer.

Só os pequenos

O Nordeste e o Norte detêm a maior concentração de lares com pequenos. A Kantar Panel aponta que no Dia da Criança, 12,41% dos brasileiros vão presentear apenas aqueles que moram em suas casas. No ano passado, esse índice chegou ao patamar de 46%.

Logística estratégica

A logística possui um papel cada vez mais estratégico em todos os negócios e define o sucesso de iniciativas nos mais diversos setores. A XII Feira Internacional de Logística e Seminário Internacional de Logística, que acontecerão nos dias 22 e 23 de novembro próximo, serão lançados amanhã, às 16h, no auditório do Sebrae. O evento reúne os principais players da área. A feira contará com palestrantes de outros países e a participação dos portos de Portugal, estimulando a internacionalização dos negócios.

Degradação



O desmatamento é o maior causador de perdas para a economia, nas bacias dos rios Salgado (foto) e Acaraú, refletindo em 66% e 69% do PIB das regiões, respectivamente. Os dados são da Avaliação do Impacto Econômico da Degradação Ambiental, da Secretaria do Meio Ambiente (Sema).

Bom

Vento em popa

A geração de energia eólica continua batendo recordes. No último domingo, 8, às 6h05, a fonte chegou a 75,85% da energia consumida na Região. Além disso, é energia limpa.

Ruim

Fome

A fome recrudesce e avança mundo afora. São 815 milhões de pessoas que sofrem nessa condição. Permanece um desafio à humanidade garantir que todos tenham o que comer.

*A coluna foi redigida pela jornalista Regina Carvalho