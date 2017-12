Egídio Serpa

01:00 · 23.12.2017

Foi um ano difícil para a Agrícola Famosa, empresa cearense maior produtora e exportadora de melões do Brasil. Seu diretorLuiz Roberto Barcelos, que é também presidente da Abrafrutas e da Comissão de Fruticultura do Mapa, revela que a Agrícola teve de enfrentar a seca com "investimento pesado" no melhoramento dos poços profundos de sua fazenda de Icapuí, razão por que a produção deste ano foi idêntica à do ano passado. "A exportação também se manteve no mesmo volume, mas com preços melhores em dólar no mercado externo, e isso nos ajudou a superar as dificuldades de produzir com carência de água". Em 2018, Barcelos espera que "voltem as chuvas para que possamos produzir mais e iniciar a exportação para a Ásia, incluindo a China".

O Bem e o mal

Neste 2017, o Supremo Tribunal Federal (foto) foi palco de decisões que impactaram - para o bem e para o mal - a política, a economia e a sociedade brasileiras. E em 2018?

Chuvas

Aos que celebram, como se já fosse inverno, as chuvas que caíram em áreas do Ceará, o presidente da Funceme, Eduardo Sávio, pede calma e paciência e repete: "Só em meados de janeiro será possível emitir previsão científica correta sobre as chuva em 2018".

Fetraece

Mudou a diretoria da Fetraece. O novo presidente é Raimundo Martins, que era o secretário de finanças da entidade dos trabalhadores na agricultura do Ceará. Por sua vez, Luiz Carlos Ribeiro Lima, ex-presidente, é agora o secretário de finanças.

Energia: viva a natureza!

Mais um bom sinal de que o Brasil está pegando o que há 50 anos se chamava de "o fio da meada". Pela primeira vez, e bem antes do que se imaginou, o preço da energia eólica e solar ficou abaixo do preço da energia hidrelétrica, o que se provou no último leilão A-6 (para entrega em seis anos). Nesse leilão, que se realizou 4ª feira, 20, o preço da energia eólica foi de R$ 98 por MW/hora, mais baixo do que os R$ 219 das hidrelétricas. No leilão A-4, de 2ª feira, 18, o preço da energia solar foi de R$ 145 por MW/h, bem aquém do da hidrelétrica. Então, viva a natureza!!!

Punidos

Estão sendo punidos com cassação de mandatos os políticos corruptos. O mais recente foi Wladimir Costa, do SD do Pará, aquele que tatuou no ombro o nome de Michel Temer. O TRE paraense cassou-o por corrupção. Em 2018 o eleitor brasileiro - o cearense no meio - pode cassar pelo voto.

Bom

Um fenômeno

Um shopping center precisa de 24 meses para consolidar-se. Mas o Centro Fashion Fortaleza, um gigantesco centro de compras popular da Capital, precisou de apenas seis meses.

Ruim

Diferença

Uma corrupção multinacional essa da Odebrecht, que causa crise política no Equador e no Peru. No Brasil, os delatores estão presos na cadeia ou em casa. Grandes delatados, não.

Livre Mercado

Todos celebraram, inclusive o governador Camilo Santana, o recorde que a CIPP S/A (que substituiu a Cearaportos) e seu conjunto de empresas operadoras bateram na terça-feira, 19, quando embarcaram no navio Equinox Star exatas 23 mil toneladas de placas de aço produzidas pela usina siderúrgica da CSP, em Pecém. Antes, o máximo de movimentação diária de placas era de 13 mil toneladas. Aos leitores desta coluna, seu titular formula votos de um Feliz Natal!!