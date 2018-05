Egídio Serpa

01:00 · 04.05.2018

Desconfia-se, na área do meio ambiente, de que a Semace, do Governo do Estado, e a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, da PMF, estão aceitando, sem a devida comprovação técnica, os laudos emitidos pelas empresas de consultoria ambiental. A desconfiança é maior quando se trata de laudo relativo a emissões atmosféricas e a análises de efluentes. Desconfiam de que as medições das emissões atmosféricas não são feitas "in loco", isto é, nas chaminés das fábricas, o que levanta a suspeita de que o laudo é preenchido de acordo com o desejo do cliente. E sugerem à Seuma e à Semace que mandem seus técnicos a comprovar no local se a medição está correta. "Terão surpresa desagradável. Em algumas fábricas não há nem ponto para fixação do medidor".

Parque solar

Everardo Teles, que investe em energia solar, receberá no dia 20 deste mês alunos de um curso promovido pela All About Energy e Sou Energy. Em Pindoretama verão seu parque solar.

Corretores

Que tem de tão atrativa a presidência do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-Ceará) para que se engalfinhem - como estão agora - a situação, que há 20 anos dirige a entidade, e a oposição? A eleição, que deveria ter sido ontem, foi transferida para o dia 10.

Energia

Está mudando e mudará mais ainda o mercado de energia elétrica. Empresas da indústria e do comércio do Ceará estão no mercado livre, comprando energia pelo preço mais barato. A rede Pague Menos já opHub Aéreo: há demanda?tou por um condomínio solar.

Hub Aéreo: há demanda?

No meio da festa que os cearenses fizeram ontem para celebrar o início da operação do Hub da Air France-KLM-Gol, surgiu a pergunta: haverá mesmo demanda para tanto voo de Fortaleza para vários destinos na Europa, nos EUA e na América Latina? A Latam, que também pensa em instalar um Hub em Fortaleza, promete voos para a África. No tempo dos quintais, dizia-se que de esmola grande o cego desconfia. Que se afaste essa desconfiança e que, mesmo com dólar e euro nas alturas, os nordestinos embarquem para o mundo no Aeroporto de Fortaleza.

Parceria

Assis Cavalcante (foto) - presidente da CDL Fortaleza - reuniu-se com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, desembargadora Maria José Girão. Ladeado pelo presidente da FCDL, Freitas Cordeiro, agradeceu a colaboração do TRT na realização do Ceará Natal de Luz. Uma boa parceria.

Bom

Home Center

Antes de inaugurar, no próximo dia 11, sua primeira filial no Ceará, a rede alagoana Carajás Home Center anuncia que sua segunda unidade cearense será localizada aqui em Fortaleza.

Ruim

Negativados

Quando uma empresa financeira oferece crédito aos chamados "negativados" - ou seja, aos que já estão endividados - é porque 1) gosta de fortes emoções ou 2) tem mesmo segundas intenções.

Livre Mercado

Empresa cearense da área da Inteligência de Negócios, Estratégica e Artificial, a Planner Sistemas avança. Seu diretor e sócio, Luciano Dozói, acaba de fazer uma imersão na Universidade Stanford, na Califórnia (EUA). Lá, além de vários cursos, cumpriu programação de visitas a grandes empresas e Startups no Vale do Silício, retornando com novas ferramentas para os seus clientes no Ceará - entre eles a Unimed e a Cialne - e em outros estados do Brasil onde a empresa também atua.