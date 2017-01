Egídio Serpa: Martírio da agropecuária

00:00 · 20.01.2017

Para o empresário Luiz Girão, sócio majoritário da Companhia Brasileira de Lacticínios, dona da marca Betânia, será muito difícil o ano de 2017 para o setor agropecuário do Ceará, já castigado por cinco anos de baixa pluviometria. Ele concorda com seus colegas pecuaristas, para os quais o prognóstico da Funceme - de 40% de probabilidade de chuvas na média da estatística histórica - "será pouco para encher de novo os açudes do Estado", que estão secos. Girão, citado como um especialista nos temas da agricultura, coça a cabeça na busca de uma saída para quem produz leite bovino aqui. Depois de um lustro de poucas chuvas, só um dilúvio para reanimar a agricultura irrigada. "Ser agricultor no Ceará é hoje tarefa para herói, pois a natureza nos tem martirizado", diz ele.

Estranho

Hoje, o mundo estará ligado na tevê para seguir ao vivo a cerimônia de posse do mais estabanado presidente que os EUA já elegeram. Donald Trum, eleito contra tudo e quase todos, é um estranho no ninho da política. Fala pelo Twitter.

Ibef

Raul dos Santos Neto, executivo da Dias Branco Participações (Dibra), será eleito presidente da seção cearense do Ibef - Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Ele substituirá Antonio Roque. Eleição em fevereiro. Posse em março.

No serviço

Anunciados pelo próprio governador Camilo Santana - ao estilo Trump, pela sua conta nas redes sociais - os novos secretários da Seplag, Cidades e Casa Civil, além do novo presidente da Adece, aguardam a posse. Mas já trabalham como secretários.

Ética

João Dória, o prefeito, fará palestra para empresários sobre "o impacto de uma gestão eficiente na cidade de S. Paulo". E está cobrando R$ 50 mil dos que quiserem sentar-se ao seu lado no "almoço-palestra". João Dória vivia a pregar a ética.

A agenda cheia de Maia Jr

Francisco Maia Júnior, o futuro da Seplag, e Mauro Benevides Filho, titular da Sefaz, reuniram-se ontem. Foi o segundo encontro de ambos em oito dias. Maia - a quem Camilo Santana passou a coordenação das ações do seu Governo - já se reuniu com o Chefe do Gabinete, o Secretário da Casa Civil, o Controlador Geral e o Procurador Geral do Estado. Ainda ontem, recebeu do presidente da Fiec, Beto Studart, súmula do cenário da indústria do Ceará. Procurará Carlos Prado para receber igual extrato do agronegócio. Na 2ª feira, 23, seus auxiliares Júlio e Sérgio Cavalcante e Célio Fernando relatarão o que levantaram na Seplag.

Em queda

Baixará mais ainda a taxa de juros Selic. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn (foto), ele mesmo, disse que nas duas próximas reuniões do Copom o corte será de 0,75%. Não há hoje para o mercado uma notícia melhor. Amplia a confiança, incentiva os investidores e antecipa os investimentos.

Bom

Unifor

Terminarão no próximo dia 26 as inscrições para o curso Economia Finanças e Aduana no Comércio Internacional. Promovido pela Unifor, o curso começará no dia 6 de fevereiro e irá até 11 de abril.

Ruim

Secando

Maior açude do Ceará, podendo acumular até 6,5 bilhões de m³ de água, o Castanhão está com 5% de sua capacidade. O Orós, à montante, registra 12%. É deles que vem a água para Fortaleza.

Livre Mercado

Estava ontem no site do Ministério da Integração Nacional: "Águas do rio São Francisco avançam no Eixo Leste" (o que vai em direção a Pernambuco e Paraíba). Enquanto isso, no Eixo Norte (que vem para o Ceará e o Rio Grande do Norte), as obras seguem paralisadas há mais de seis meses no trecho final, na geografia cearense.

Nos EUA de Trump, a rede de tevê a cabo Fox News é, assumidamente, "trumpista", enquanto a CNN, que apostou em Hillary Clinton, tem futuro próximo difícil.