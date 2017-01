Egídio Serpa: Maia Júnior, o facilitador

00:00 · 21.01.2017

Ainda não empossado, mas agindo como tal, Maia Júnior - futuro secretário de Planejamento e Gestão do Governo do Estado - transmite uma mensagem ao time de auxiliares de Camilo Santana: ele será o facilitador das relações da máquina administrativa estatal com os setores produtivo e laboral. Nessa relação, “em primeiro lugar, estará o interesse público; em segundo e em terceiro, também”, afirma Maia Júnior, que recebeu do governador a tarefa de coordenar todas as ações do governo. Nesta fase de transição, ele e sua equipe de três assessores, entre os quais o economista Célio Fernando, levantam as virtudes e as carências do governo, principalmente quanto aos seus ativos e ao seu modelo previdenciário cujo déficit em 2017 baterá a casa dos R$ 1,5 bilhão.

Previdência

Por falar em Previdência Social do Governo do Ceará: o futuro titular da Seplag, Maia Júnior, informa que segunda-feira, 23, receberá o primeiro relatório de Célio Fernando, designado para cuidar do tema e de apontar saídas para baixar o déficit.

Ativos

Quais são mesmo os ativos de que dispõe o Governo do Ceará e o que fazer com eles? Já está decidido que alguns serão transferidos, pela via da concessão, à iniciativa privada, incluindo a joia da coroa - o Porto do Pecém, o que demandará todo 2017.

Juros

Quando uma loja anuncia a venda de um produto em “10 vezes sem juros”, está faltando com a verdade, para dizer o mínimo. Não pode um televisor custar R$ 2 mil à vista ou a prazo. O juro do financiamento quem banca? Resposta: o consumidor.

Guia

Vem aí a edição de 2017 do Guia de Palestrantes e Consultores do Ceará. Será na quarta-feira, 25, no Seara Praia Hotel. Será lançada no mesmo evento a Escola de Palestrantes e Facilitadores, em parceria com a empresa MRH Gestão de Pessoas.

Caixão da esperança fecha

Doenças medievais já extintas - como a febre amarela, que já matou em Minas Gerais e em outros estados - estão de volta ao Brasil; o aedes aegypti, por falta de saneamento nas grandes áreas urbanas do País, sede da população de pouca ou quase nenhuma educação, reproduz-se em alta velocidade e, além da dengue, causa também a zika vírus, a febre amarela e a chikungunya. Agora, agravando o cenário social - a população carcerária destrói as cadeias e expõe a nudez do governo, ausente de sua obrigação legal. Se tudo isso é pouco, a morte de Teori Zavascki fecha o caixão da esperança. Os corruptos comemoram.

Recuperação

Severino Ramalho Neto (foto), presidente da CDL de Fortaleza (CDL) e dono da rede de lojas Mercadinhos São Luiz, falará na abertura do fórum anual da Gomes de Matos Consultores. Será na quinta-feira, 26, no Hotel Gran Mareiro. Tema: “Como recuperar a performance de sua empresa em 2017”.

Bom

Poupança

Só no último mês de dezembro, a carteira de poupança da Caixa Econômica Federal registrou captação de R$ 4,7 bilhões. Isto quer dizer que parte do 13º dos brasileiros foi para a poupança.

Ruim

Lava Jato

Alguns dos políticos envolvidos até a cabeça na Operação Lava Jato lamentaram a trágica morte do ministro Teori Zavascki. Não houve sinceridade nisso. A Lava Jato pode ter morrido com Teori.

Livre Mercado

Opinião do presidente de uma entidade empresarial do Ceará: “Se o presidente Michel Temer quiser tornar ainda mais impopular a sua gestão, bastará indicar o atual ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para a vaga do ministro Teori Zavascki” no Supremo Tribunal Federal, morto em trágico e questionável acidente aéreo quinta-feira, 19, no mar de Parati (RJ). Nas missas e cultos deste fim de semana, rezemos pela alma de Teori Zavascki e pelo futuro deste País, que requer estadistas.