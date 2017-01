Egídio Serpa: Maia Júnior chama Célio

00:00 · 14.01.2017

Maia Júnior, que no dia 1º de fevereiro se apossará da Seplag, já trabalha em equipe. Ele organizou seu núcleo duro, com o qual pretende executar a tarefa que lhe deu o governador Camilo Santana: liderar as ações do Governo. Célio Fernando, economista e consultor, cuidará dos ativos do Estado e também de sua Previdência Social. Júlio Cavalcante consultor em gestão de resultados e craque da Tecnologia da Informação avaliará a estrutura que o Estado tem hoje nessa área. E Sérgio Cavalcante (que não tem parentesco com Júlio), que foi já foi secretário adjunto da Seplag, levantará como é e como opera a máquina estatal, principalmente a sua estrutura de gestão de pessoal. Maia Júnior revela que segunda-feira iniciará a transição. Os melhores da Seplag serão mantidos.

Previdência

Ao contrário do que dizem algumas centrais sindicais, a proposta de Reforma da Previdência é uma iniciativa necessária e oportuna para evitar que, dentro de cinco anos, falte dinheiro para o pagamento de aposentados e pensionistas. Eis a ameaça.

Unifor

Com foco nos profissionais interessados no comércio exterior, a Unifor criou curso de extensão "Economia, Finanças e Aduana no Comércio Internacional", a ser ministrado por grupo de especialistas. As inscrições prosseguirão até o dia 26.

Dívida

Presidentes e assessores dos sindicatos rurais do Ceará receberam nesta semana orientação da Faec sobre como conduzir as negociações das dívidas dos produtores rurais junto à rede bancária. Preocupação maior é o cálculo da dívida.

Sindpan

Mudança no Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Ceará. Seu novo presidente é Angelo Márcio Nunes, que substitui Lauro Martins. Sua posse será terça-feira, 17. Hoje, o Sindpan tem 340 empresas e padarias associadas.

Refinaria e dessalinização

Qualquer que seja a empresa que construirá a refinaria de petróleo do Pecém - do Irã ou da China - o Governo do Ceará, que sonha com ela, terá de garantir a oferta de água à sua operação. Como água doce já é um insumo difícil hoje, a solução será - e não há outra - a dessalinização da água do mar, que fica ao lado do local da sonhada unidade de refino. Essa usina dessalinizadora e mais o conjunto de poços já perfurados no litoral do Pecém assegurarão água à refinaria e ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Esta é a opinião técnica de um graduado funcionário da Secretaria de Recursos Hídricos.

Marquise

Presidente financeiro do Grupo Marquise, José Carlos Pontes (foto) informa que sua empresa executa hoje a coleta de resíduos sólidos em 50% da geografia da cidade de São Paulo, onde seguem cordiais suas relações com a Prefeitura Municipal, hoje sob o governo do tucano e empresário João Dória Jr.

Bom

Leilão

Fernando Bezerra Filho, ministro de Minas e Energia, promete, de maneira ainda discreta, um leilão de energia para este semestre. É produto da pressão que fazem os governadores do CE, PI e PE.

Ruim

Corrupção

Líder! O Brasil tornou-se líder de uma pesquisa feita nos EUA pelo Foreign Corruption Practices Act. Em nenhum país recebe-se mais propina do que no Brasil, apurou a pesquisa. A China é a vice-líder.

Livre Mercado

Para a Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), a balança comercial do país deve alcançar no fim deste ano um recorde: o superávit previsto é US$ 51,65 bilhões. Isto representaria um aumento de 7,2% nas exportações em relação a 2016, alcançando US$ 197,4 bilhões, e um crescimento de 5,2% nas importações, registrando US$ 145,7 bilhões. Mas, para o Banco Central, as exportações irão aos US$ 195 bilhões e as importações aos US$ 151 bilhões, com superávit de US$ 44 bilhões.