Egídio Serpa

00:00 · 06.04.2017

Com a chegada da alemã Fraport à administração do Aeroporto Pinto Martins e com a certa atracação do navio holandês de Roterdã no Porto do Pecém, cresce o interesse de investidores por negócios no Ceará. Há foco, principalmente, nas áreas de logística aérea e portuária. Por exemplo: a holandesa Share Logistics, com atuação mundial no setor, está em tratativas com o Governo do Ceará já se imaginando na fila da frente dos novos negócios que serão gerados pela Fraport no Aeroporto de Fortaleza e por Roterdã no Complexo do Pecém. Mas, como a Share, há também outras empresas europeias com o mesmo interesse, e algumas delas já tiveram contato com autoridades cearenses ontem nos estandes da Cearaportos e do Porto de Roterdã na feira Intermodal, em SP.

Água

Hoje, os nove açudes que abastecem de água a RM de Fortaleza represam 30% de sua capacidade de 1,1 bilhão m³. O secretário de Recursos Hídricos, Francisco Teixeira, diz que com 400 milhões de m³ represados, a água será garantida até dezembro.

Morango

Enquanto o ano da eleição não chega, o ex-governador Cid Gomes toca um negócio imobiliário e cuida também da horta no seu sítio na serra da Meruoca. "Hoje, estou cultivando alface, rúcula, tomate e morango, tudo em estufa e com biotecnologia".

Confaz

Mauro Benevides Filho, secretário da Fazenda do Ceará, participa, hoje e amanhã, em Cuiabá (MT), de mais uma reunião do Confaz - Conselho Nacional de Política Fazendária. Na pauta, o de sempre: a queda de receita oriunda do FPE.

Popular

Presidente da CSP durante toda a construção de sua usina no Pecém, Sérgio Leite - hoje na Transnordestina Logística - foi intensamente aplaudido pelos funcionários da siderúrgica quando seu nome foi citado pelo atual presidente Eduardo Parente.

A frota de ônibus da usina

está uma prova do poder de geração de novos negócios da usina da CSP: a Gertáxi, uma das grandes empresas de locação de ônibus do Ceará, tem hoje, somente para atender ao transporte do pessoal da Companhia Siderúrgica do Pecém, uma frota de 86 veículos Mercedes Benz, 44 dos quais com o mais luxuoso modelo de carroceria da Marcopolo. Essa frota leva e traz os funcionários da usina por mais de 20 rotas para que eles desembarquem o mais próximo possível de suas residências. Durante toda a construção da usina, a Gertaxi chegou a utilizar - para esse transporte - uma frota de até 130 ônibus.

Sucata

Informa Ricard Pereira (foto): sua empresa Sucacel comprou da coreana Dong Yang as três concreteiras usadas na construção da usina siderúrgica do Pecém. Uma será reaproveitada, pois em boas condições de uso. As outras duas já foram vendidas como sucata para a Gerdau de Maracanaú.

Bom

Estrada das Placas

Diretores da Lomacon, que constrói a Estrada das Placas no Pecém, ouviram o que disse o governador Camilo Santana: obra pronta no fim do ano. São 8 km de piso muito reforçado.

Ruim

CE-085

Em um mês, apenas, o asfalto da CE-085, que leva de Caucaia a Camocim, passando pelo Pecém, deteriora-se. Por causa das pesadas chuvas. O DER deve em dia de sol consertar os buracos.

Livre Mercado

a área ocupada pela ZPE do Ceará está cercada por uma tela de metal reforçado, presa a mourões de concreto. De 200 em 200 metros, há postes de concreto de 30 metros de altura, em cima dos quais há uma câmera de tevê que transmite imagens em tempo real para a sala de controle da segurança de toda a ZPE. Há sensores que emitem alarme se alguém se aproximar. A construção da cerca foi gerenciada pela empresa cearense V&A Arquitetura e Engenharia, de Paulo Ayrton Araújo.