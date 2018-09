Egídio Serpa

01:00 · 13.09.2018

Amanhã, às 15 horas, em sua sede no Passaré, o BNB celebrará acordo com a Betânia Lácteos por meio do qual será oferecido a pequenos produtores do Ceará financiamento para a compra de 2 mil vacas leiteiras. Essa parceria faz parte do esforço da Betânia Lácteos que quer ampliar o número seus fornecedores de matéria-prima neste Estado. Zuza de Oliveira, consultor em pecuária, informa que, por causa dos seis anos consecutivos de baixa pluviometria, houve uma redução de 2,1% do rebanho bovino, mas um incremento de 70% do população de vacas com aptidão leiteira, o que foi decisivo para o aumento de 25% da produção de leite, que em2017 chegou a 545 milhões de litros no Ceará. A parceria do BNB com a Betânia otimizará essa performance, diz Zuza

Expolog

Carlos Maia, sócio da Tecer - operadora dos portos do Pecém e Mucuripe - diz que sua empresa participará da próxima Expolog - feira e exposição de logística, que se relizará de 28 a 29/11.

Fratricida

Empresários cearense da indústria e da agropecuária, reunidos ontem na hora do almoço, apostaram: Ciro Gomes e Fernando Haddad farão luta fratricida para chegar ao 2º turno da eleição presidencial. Uma luta que começou: nas mídias sociais Ciro já é bombardeado.

Marquise

Boa notícia: a Marquise Ambiental ampliará sua usina de biogás de Caucaia, no Ceará, e construirá um aterro sanitário em Osasco (SP). Nos dois projetos, a empresa do Grupo Marquise investirá R$ 68 milhões, diz seu presidente Hugo Nery.

E-commerce e as entregas



Cresce o e-commerce - as vendas pela internet. Esse crescimento, porém, seria maior se a entrega do que foi vendido acontecesse no prazo prometido. E aqui o problema é dos Correios, que, por ineficiência, tem atrasado essa entrega. As lojas virtuais que utilizam empresas transportadoras privadas para esse serviço registram menos queixas contra os atrasos. Vender pela internet é tendência mundial do varejo - em Fortaleza já o fazem várias lojas supermercadistas, sem falar nas de fast food, que vendem e entregam comida em minutos. A vida do consumidor melhorou.

Em N. York

Amanhã, às 7h30 PM, em New York, o cantor cearense Paulo José apresentar-se-á no Zinc Bar - clube de jazz no qual cantava Billie Holiday. Ele será acompanhado por Axel Tosca no piano, Loisel Machin (baixo, Roman Najara (guitarra), Redi Fernandez (flauta), Kali Fernandez (trumpete) e Marcos Lopez (bateria).

Bom

Farmácias

Atualizando números inseridos em nota aqui publicada ontem: as Farmácias Pague Menos têm1.163 lojas em todos os estados brasileiros e dá emprego direto a mais de 23 mil pessoas.

Ruim

Inadimplência

Cresce em Fortaleza o número de ações judiciais por atraso de pagamento de condomínios residenciais e comerciais, revela o Secovi-CE. A nova legislação é dura contra os inadimplentes.

Livre Mercado

Que tipo de profissional que lida com Recursos Humanos (RH) exige hoje - e exigirá mais ainda amanhã - o mercado de trabalho invadido pela inovação, sustentabilidade, disrupção, tencologia e robótica? As respostas serão dadas durante o Congresso de Gestão de Pessoas CearáRH 2018, que se realizará em Fortaleza nos próximos dias 21 e 22 no Shopping RioMar. Gestores de RH das maiores empresas brasileiras farão palestras e apresentarão "cases" para 1.500 profissionais cearenses.