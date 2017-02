Egídio Serpa

00:00 · 03.02.2017

Uma corrente de único sentido formou-se na bela Brasília - capital do País e dos escândalos: a de que o Supremo Tribunal Federal deve, o quanto antes, dar ampla publicidade ao que disseram os 77 executivos da Odebrecht à Lava Jato. A delação do fim do mundo já foi homologada pelo STF mas com embargo para a mídia. Isso gerará, como já acontece, o vazamento do que foi dito à força-tarefa da operação. Os próprios denunciados ou só citados pelos delatores - senadores e deputados, ministros e governadores - apelam no sentido de dar publicidade às denúncias, para que possam conhecer a peça acusatória e defender-se dela. Quando fazem este apelo, os políticos estão a desejar realmente o que anunciam? Ou eles apenas cumprem parte de uma urdida filigrana jurídica?

Cafezinho

Águeda Muniz, secretária de Urbanismo da PMF, fará 3ª feira, 7, palestra no Café de Negócios, da Associação Comercial. Às 9 horas, no auditório da Sefaz. Tema da fala: Registro Mercantil.

Calendário

Para fugir dos preços altos, o consumidor cumpre agora um calendário de compras: em cada dia da semana, vai um supermercado ou a uma bodega diferente nos quais aproveita as ofertas do dia, que variam desde as frutas aos legumes, das verduras à carne. De 2ª às sextas-feiras.

Sem pagar

Está feia a crise: o estoque de imóveis retomados pelos bancos saltou de R$ 6,5 bilhões, em novembro de 2015, para R$ 9,8 bilhões, no mesmo mês de 2016. Causa: inadimplência por falta de pagamento. Essa alta foi de quase 50%, informa o BC.

Mais um sonho cearense

Sérgio Leite, presidente da Transnordestina Logística, responsável pela construção da ferrovia de mesmo nome, é tocador de grandes obras. Foi ele que construiu os portos da Vale na Jordânia e na Malásia e a usina siderúrgica do Pecém. Agora, seu desafio é tornar realidade outro grande projeto: a estrada de ferro que ligará a área de produção agrícola do sudeste do MA e do PI, do Oeste e Norte da Bahia e do Oeste de Pernambuco aos portos de Pecém e Suape. Ele aposta: no fim de 2019 trens da Transnordestina transportarão soja, frutas, cimento, calcário etc. Etc.

Concessões

De forma discreta, Maia Júnior tomou posse da Secretaria de Planejamento e Gestão. Desde ontem, livre de seus antigos elos com a iniciativa privada, Maia coordena ações do Governo Camilo Santana em todas as áreas. Prioridade: acelerar as concessões, começando pelo Centro de Eventos do Ceará.

Bom

Vila Galé

Com hoteis no Ceará, o grupo Vila Galé lançará amanhã a pedra fundamental do Vila Galé Touros Hotel Resort, no RG do Norte. Terá 514 quartos e consumirá investimento de R$ 100 milhões.

Ruim

Fraude

Aécio Neves, estrela de primeira grandeza do PSDB, foi citado de novo na Lava Jato. Benedito Jr, ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, disse que Aécio e ele fraudaram licitação em MG.

Livre Mercado

Por causa da crise, o lucro do Bradesco, no ano passado de 2016, foi R$ 17,1 bilhões, ou 4,2% menor do que o do exercício anterior de 2015. Acredite! A família do ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, hóspede de uma cela de 15 m² no Pavilhão 8 da Penitenciária de Bangu, diz que não tem dinheiro para pagar aos advogados dele e de sua mulher, Adriana. De um vidente: se a política é dinâmica no Brasil, aqui no Ceará ela será mais dinâmica ainda na eleição do próximo 2018.