Egídio Serpa

00:00 · 14.06.2017

Posto em sossego até ontem, o Governo do Ceará está citado nas delações da Lava Jato. Em 2005, teria havido a ação cartelizada de empreiteiras, agora acusadas de manipular o resultado da licitação para a obra do Eixão das Águas - inaugurado em 2014 - que liga o açude Castanhão às barragens que abastecem Fortaleza. Neste instante, ha uma convergência de interesses. O Ministério Público Federal busca a verdade. Com o mesmo objetivo, o Governo do Estado quer que tudo se esclareça para provar que a licitação foi correta. Os citados nas delações como recebedores de propina defendem-se e repetem a narrativa: os delatores mentem. O cearense, que está decepcionado com tanta corrupção, espera que, pelo menos no Ceará, a Lava Jato seja miragem.

JBS

Empresários cearenses da indústria e da agropecuária entendem que o STF deve punir os empresários da JBS - severamente. Mas devem livrar a empresa para que ela possa sobreviver e garantir o emprego de seus milhares de colaboradores no País.

Fungicida

Banana, batata, cebola, melão, manga, tomate, uva, alho, algodão e arroz têm um agora um aliado: o fungicida Azimut, cuja indicação foi estendida a essas culturas. Ele combate eficazmente a ferrugem, a cercospora e a septoria. Produto da Adama.

Dnocs

Está pronto o Dnocs para fazer o trabalho de cobrança da água a ser fornecida pelo Projeto S. Francisco (não se sabe ainda quando). Tem para isso, no Nordeste, uma boa estrutura administrativa e operacional. E pode fazê-lo a um custo bem reduzido.

Farmarcas

Criada para administrar grupos de farmácias de vários estados, a Farmarcas tenta atrair associados no Ceará. Opera apoiada em três alicerces: administrar com eficiência, comprar bem e vender mais. Ontem, ela se apresentou em Fortaleza.

O consumidor e as frutas

Pesquisa online feita em âmbito nacional pelo Instituto Qualibest apurou a percepção das pessoas em relação ao consumo de frutas no país. Na região Nordeste, por exemplo, 68% dos entrevistados disseram consumir frutas mais de quatro vezes por semana, mas o primeiro requisito de escolha para a compra não é o sabor: é a aparência. 85% optam por frutas esteticamente perfeitas, por acreditarem que isso mostra qualidade e padrão. A pesquisa ainda apurou : 1) banana, maçã, peras, mamão, abacaxi e melão são as frutas mais consumidas; 2) o local preferido para a compra de frutas é o supermercado.

Silagem

Para Zuza de Oliveira, ex-presidente da Adece, ganharão dinheiro os cearenses que ensilaram sorgo, milheto e pasto nativo em suas fazendas. “Serão eles que garantirão alimento para os rebanhos durante o estio do segundo semestre”, diz Zuza que ainda aposta no cultivo da palma forrageira.

Bom

Sorte

Cristiana Lobo, comentarista de política da Globo News, almoçou segunda-feira com o presidente Beto Studart, que lhe disse: “O Ceará é sortudo: desde 1987 vem tendo bons governadores”.

Ruim

Sonegação

Futebol sonegador. Primeiro foi Messi, depois, Neymar. Agora, é Cristiano Ronaldo que é acusado de sonegar 14,7 milhões de euros ao fisco da Espanha. Vai enfrentar o tribunal espanhol.

Livre Mercado

Uma conversa com presidentes de diferentes sindicatos da indústria revela um discurso único: “Se não fosse essa delação da JBS que envolveram o presidente Michel Temer, as reformas da CLT e da Previdência já teriam sido votadas e a economia estaria hoje na curva ascendente”. Hoje, diante da incerteza que a crise política está a provocar, a construção civil, a metalúrgica e a têxtil, para citar só três setores industriais, têm sofrido os efeitos da longa recessão. O pior é a falta de novos líderes.