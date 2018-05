Egídio Serpa

01:00 · 08.05.2018

Esta coluna divulgou que há a suspeita de que laudos sobre emissão atmosférica emitido por consultorias ambientais não têm devida fiscalização da Semace e da Seuma. A Semace informa: 1) Os laudos a que se refere a informação não são emitidos por consultorias, mas por laboratórios legalmente credenciados e, desta forma, são aceitos pela Semace, para efeito de automonitoramento, como prevê a legislação; 2) “O automonitoramento é feito pelo empreendedor, com responsável técnico pelas informações, sendo aceitas plenamente até que se prove má-fé”, caso em que são tomadas medidas cabíveis; 3) Se houver a suspeita de manipulação do laudo, a Semace irá ao local para realizar vistoria, e o material coletado será examinado em laboratório

Tributos

Um empresário cearense da agroindústria assustou-se com a o que está dizendo o economista Mauro Filho, coordenador do programa econômico de Ciro Gomes: “Tributar lucro e dividendo em um País com mais de 50 impostos é o fim”, diz ele.

Energia

Desembarcaram no Porto do Pecém milhares de painéis fotovoltaicos que comporão o parque de geração solar de 162 MW em rápida instalação pelas suecas Scatec Solar e Statoil e pela pernambucana Kroma Energia em área de Quixeré.

Móveis

Vem ai o Showroom Yes Fortaleza, que se realizará de 15 a 17 deste mês, no Centro de Eventos do Ceará. Será uma exposição de móveis de mais de 50 fabricantes, mas restrita a público específico: os lojistas do setor. A Nesher terá nova linha de cozinhas.

Home Center

Começaram as obras de construção da segunda loja cearense da Carajás Home Center - rede alagoana de material de construção que nesta semana abre filial em Juazeiro do Norte. Aqui, o endereço é na Av. Godofredo Maciel, na Maraponga.

Falta pouco e falta muito

Autorizado pelo ministro da Integração Nacional, o consórcio integrado pelas empresas Ferreira Guedes e Toniolo Busnello está assumindo o comando da obra de construção do Canal Norte do Projeto São Francisco de Integração de Bacias. O ministro Pádua Andrade - sobre quem o Governo do Ceará dispõe de positivas informações - repete o seu antecessor Helder Barbalho: “A obra estará concluída até o mês de agosto deste 2018”, um ano de eleição. Faltam ser executados apenas 4% dos serviços. Mas o que falta é de tal monta - inclusive a conclusão de um túnel em rocha - que esta coluna repete: água só em 2019.

Agricultura

Está terminando a estação das chuvas. O Castanhão (foto), maior reservatório de água do Ceará, só acumula hoje menos de 10% de sua total capacidade de 6,5 bilhões de m³. Bom para o abastecimento humano, mas ruim para a agricultura irrigada, que terá mais um ano de baixa produção.

Bom

Varejo

Há um Novo Varejo que ainda não é bem conhecido pelos lojistas. Por isto mesmo, o Shopping Benfica promove um curso sobre o tema ministrado por professor da Faculdade CDL.

Ruim

Enrolados

Primeiro, foi o PT; depois, o PP; em seguida, o PMDB (hoje MDB). Agora, é a vez do PSDB, cujas estrelas mineiras e paulistas - Serra e Aécio à frente - também estão enroladas na Lava Jato.

Livre Mercado

Informa a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Ceará (Arce): fará inspeção e fiscalização na rede de saneamento básico da cidade de Juazeiro do Norte.

Boa iniciativa da Ceasa, que fará, de 5ª feira a sábado desta semana, uma feira de flores e artesanato com foco no Dia das Mães, que será celebrado no próximo domingo.

De um micro empresário - dono de um já extinto salão de beleza: “Duro não foi abrir minha micro empresa. Duro tem sido o esforço para fecha-la”.