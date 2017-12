Egídio Serpa

01:00 · 21.12.2017

Este 2017 que se finda foi para a cearense Itaueira Agropecuária “de intensa luta”, com reconhece o seu fundador, Carlos Prado. Para começar, teve de substituir e relocalizar 50% de sua área de plantio de melões e melancias que se localizavam no Ceará, onde faltou água. Como consequência, a Itaueira - para preservar o mercado interno - suspendeu suas exportações. Suas áreas no Piauí e na Bahia foram ampliadas para compensar as perdas no Ceará. Mas melhorou a produtividade e reduziu os custos de sua produção. Com a parceria celebrada com a Cearosa, a Itaueira passará a oferecer pimentões, tomates e brócolis de alta qualidade e ampliará sua área plantada de frutas em regiões com oferta de água. “Que em 2018 escolhamos políticos melhores”, diz Prado.

Papel

Álvaro Castro Correia (foto com sua mulher Eneida), que dirige a Facepa, diz: sua fábrica está a produzir em Maracanaú 15 mil fardos de papel higiênico. Cada fardo tem 64 rolos de 30 metros.

BNDES

Informa o BNDES: de janeiro a novembro deste ano, seus desembolsos na região Nordeste - o Ceará no meio - alcançaram R$ 11, 4 bilhões - 19% a mais do que do mesmo período de 2016. Além dos desembolsos, o BNDES aprovou projetos no valor de R$ 10,7 bilhões. Ah!

Oi!

Como resultado da AGE dos credores da operadora Oi, sua dívida de R$ 49,4 bilhões caiu para R$ 23,9 bilhões, para pagamento ao longo de 10 anos. A Oi vai investir R$ 7 bi em média ao longo dos próximos 3 anos. Vai ao exame da Justiça.

Imposto de Renda subirá

Sem outra alternativa para cumprir a meta fiscal - que é de déficit de R$ 159 bilhões neste e no próximo exercício - o Governo terá de aumentar impostos. E um dos que poderão ser aumentados é o Imposto de Renda, cuja alíquota máximo, hoje, é de 27,5%. Sofrerá a já muito sofrida classe média. É provável que se criem duas novas alíquotas - uma de 30% e outra de 33%. Será uma facada no peito de quem, por exemplo, tem duas fontes de renda. Mas é isto mesmo o que desejam os senhores deputados, que não querem aprovar a Reforma da Previdência.

Previdência

Maurício Macri, presidente da Argentina, enfrentou e venceu os protestos das corporações e obteve a aprovação de sua proposta de reforma da Previdência. Os argentinos recuperam-se com sacrifício do desastre econômico e político que foi a gestão da presidenta Cristina Kirchner.

Bom

Sem P

Com a letra P escrevem-se muitas palavras - desde Paz até Partido. E também Propina. O PMDB, em fase de reconstrução de imagem e de ação, não é mais um Partido. É só um Movimento.

Ruim

Goteiras

Funcionários da agência do Banco do Brasil na Praça do Carmo, no centro de Fortaleza, denunciam: o prédio está cheio de goteiras, prejudicando seus servidores e também os clientes.

Livre Mercado

Será sancionado pelo presidente Temer, no dia 4 de janeiro, o Refis das micro e pequenas empresas. Para aderir ao Refis, as empresas pagarão entrada de 5% do valor da dívida, que poderá ser dividida em até cinco parcelas consecutivas. O saldo restante após a entrada poderá ser pago de três formas diferentes: à vista, com desconto de 90% em juros e 70% em multa; parcelado em 145 meses, com abatimentos de 80% e 50%, respectivamente; e em 175 meses, de 50% e 25%. É Natal!