Egídio Serpa

01:00 · 20.09.2018

O cenário dos últimos meses, agravado pela incerteza eleitoral, contribuiu decisivamente para que não se resgatasse ainda a confiança dos investidores. Mesmo com as previsões da inflação oficial (IPCA) dentro dos parâmetros da meta para 2018, os preços seguem em alta, impulsionados por componentes com dólar valorizado e frete mais caro, desanimando o consumidor e o empresariado. A atividade econômica se ressente e afasta para adiante a reversão dos indicadores negativos. A persistência do alto grau de incerteza com o pleito eleitoral bate na economia. As apostas em mudança cada vez mais rumam para 2019.

Sem privilégios

O presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), Fernando Pimentel, critica a pesada carga tributária no País. "Temos de parar, de maneira definitiva, de tratar privilégios como se fossem direitos justos. É preciso reequilibrar a balança entre direitos e deveres", defende.

Com fibra

A marca de 30,5 milhões de acessos banda larga fixa no País foi atingida em julho, com, 1,7 milhão a mais que no fim de 2017, diz a Teleco. As operadoras competitivas tiveram fatia de 81% das adições, 76% com fibra ótica, incluindo a cearense Brisanet, na 5ª posição. A líder Algar, aposta no mercado corporativo no CE.

CIC e cooperação

O presidente do Centro Industrial do Ceará (CIC), André Siqueira, investe em projetos voltados à melhoria na indústria do Estado. Na Bahia, com a comitiva da FioCruz Ceará, fez conexões para áreas de interesse para o setor alimentício. Em um Centro de Supercomputação negociou propostas de cooperação em pesquisa.

Vestas pode ficar no Ceará

César Ribeiro, secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará, está de volta de sua viagem à China. E revela que foi entregue aos diretores da dinamarquesa Vestas - maior fabricante mundial de pás e aerogeradores eólicos - a proposta oficial do Governo do Ceará para a manutenção e ampliação de sua fábrica em Aquiraz. "Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Estou otimista". A alta direção da Vestas deverá emitir um comunicado nos próximos dias. Pernambuco e Bahia tentam atrair nova fábrica da empresa, que produzirá geradores eólicos de 4,2 MW. Há 90% de chance de o Ceará sair ganhando.

Energia cara

As tarifas do setor elétrico vão continuar pesando mais no bolso do brasileiro. Até o fim do ano está descartada, segundo a agência do setor elétrico, a possibilidade de rever o valor das bandeiras tarifárias acionadas em período de escassez de chuvas. Com as usinas térmicas rodando, o custo de produção da energia sobe.

Bom

Microempresas

Microempresas e empresas de pequeno porte do Ceará se unem para buscar formas de inovação. As caravanas de todas as regiões participam de encontro no dia 21, no Sebrae, diz a Femicro-CE.

Ruim

Concorrência

Três redes farmacêuticas brigam pelo mercado varejista nacional de medicamentos. Ontem, um consumidor atento fez pesquisa: em determinados remédios, há diferença de até R$ 15 entre elas.

Livre Mercado

Aquiles Franceschette, sócio majoritário da Eurofértil, que tem unidade misturadora e distribuidora de fertilizantes no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, disse à coluna que sua empresa tem divergências normais com a Sefaz-Ceará, as quais seguem sendo tratadas naturalmente. Ele tranquilizou seus clientes da agricultura cearense dizendo que a fábrica permanecerá no Pecém. Um desses clientes foi a fonte da informação de que essa fábrica iria para o RN ou PE, o que não é verdade.