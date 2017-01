Egídio Serpa - Gripe aviária: Ceará alerta

00:00 · 24.01.2017

Já temos - transmitidos pelo mesmo aedes aegypti - dengue, chikungunia, zika vírus, mayaro e febre amarela, que em São Paulo e Minas Gerais registrou vários óbitos. Agora, chega a notícia de que a gripe aviária pode chegar ao Brasil. Para que isso não ocorra, está o Ministério da Agricultura instruindo os governos estaduais a promover uma fiscalização mais atenta nas granjas avícolas de todo o Brasil. A avicultura cearense é das mais desenvolvidas do País - emprega mão de obra intensiva e abastece de ovos parte do mercado do Nordeste e do Norte. Os avicultores do Ceará, antes mesmo da fiscalização governamental, já atuam para prevenir-se não só contra o vírus H5N2, que causa a gripe, mas contra tudo que o possa ameaçar a sua crescente atividade.

Alternativa

Criou-se uma expectativa tão positiva para a entrada de Maia Júnior no Governo do Estado, que ele só dispõe de uma alternativa: acertar. Eis a opinião colhida de 15 empresários da indústria e do agronegócio reunidos ontem na hora do almoço.

S. Francisco

Se a agenda do presidente Michel Temer o permitir, ele poderá inaugurar, até o dia 31 deste mês, o Canal Leste do Projeto São Francisco de Integração de Bacias, que leva água para PE e PB. Está em fase final de testes. Mas o Canal Norte está paralisado.

Pesquisa

Da tilápia - o peixe mais consumido pelo nordestino - aproveita-se tudo, sua pele principalmente. Ela já está sendo usada no tratamento de queimaduras, graças a pesquisas coordenadas pelo prof. Odorico Moraes na UFC e no Inst. Dr. José Frota.

Chuva

"Sou louco por chuva", foi o comentário que fez ontem o empresário Luís Girão ao celebrar a precipitação de 20 mm no sábado passado, em sua fazenda Flor da Serra, no Apodi, onde produz até 30 mil litros/dia de leite bovino. Girão reza por mais chuva.

Varejo: lição de New York

Da Retail Big Show, a maior feira mundial do varejo, recentemente realizada em N. York, veio a lição: a tecnologia e suas inovações devem estar no centro do negócio para facilitar a vida da empresa e de seus consumidores. O cearense Honório Pinheiro - presidente da CNDL, que lidera o comércio lojista brasileiro - considera que a tecnologia da informação já se integrou à atividade varejista, que a utiliza para facilitar sua relação com os consumidores pelos vários canais - portal, facebook etc. "Assim, a loja, além de distribuidora de produtos e serviços, é também uma plataforma de informação, redefinindo sua gestão".

Chesf

Sócia de vários projetos de geração de energia eólica e solar e de distribuição de energia em diferentes áreas do País, inclusive no Norte, a Chesf venderá parte desses ativos com o tradicional objetivo de reduzir despesas. A Chesf precisa de reorientar sua gestão para tornar-se empresa estatal eficiente.

Bom

Na lista

Walmir Pontes Filho, um dos mais destacados juristas do Ceará, entrou na lista dos nomes especulados para a vaga do ministro Teori Zavascki, no Supremo Tribunal Federal (STF).

Ruim

Gangues

Esta coluna é do tempo em que as torcidas do Ceará e do Fortaleza apenas torciam pelos seus times. Hoje, pelo que se lê, ouve e vê, as torcida transformaram-se em gangues: brigam, ferem e matam.

Livre Mercado

Sábado, 21, foi aprovado o estatuto da Academia Cearense de Cinema, para cuja presidência foi escolhido um apaixonado pela sétima arte, Régis Frota. A entidade tem 40 acadêmicos. No Shopping Benfica, a Comissão do Idoso da OAB-Ce promoverá durante todo o dia de amanhã, 25, prestará serviço de consultoria gratuita sobre aposentadoria. Boa iniciativa. Na região do Cariri, o Ministério do Trabalho e Emprego tem apenas um auditor fiscal do trabalho. Pergunta: por que?