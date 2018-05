Egídio Serpa

01:00 · 09.05.2018

Se o Governo do Ceará quer mesmo inovar, que tal oferecer um prêmio - de R$ 50 milhões, por exemplo - a quem, cientista ou não, criar um meio de estancar a evaporação dos açudes do Estado? É uma solução que, como consequência, ampliaria em 50% a oferta de água à população, aos animais e à agricultura irrigada. O valor do prêmio seria uma insignificância diante dos resultados que a inovação causaria. “Seria o típico caso de inovação aberta” - comentam João Pratagil, pesquisador da Embrapa, e Tom Prado, fruticultor, para quem uma iniciativa assim - pelo valor do prêmio - atrairia a atenção da comunidade científica mundial. Ambos opinam que solução tão inovadora para problema tão complicado e histórico viria, provavelmente, do uso da nanotecnologia.

Mais curta

Está de novo em obras de recuperação a pista do Aeroporto de Juazeiro do Norte. O serviço encurtou a sua extensão para pousos e decolagens, que exigem a boa perícia dos pilotos.

Encalhou

Um parlamentar federal disse a um empresário da indústria que a negociação do Governo do Estado com o Porto de Roterdã encalhou. Para ele, os holandeses não querem investir em Pecém. Sua sugestão: que se busque a alternativa asiática, “como a China ou Cingapura”.

3 Corações

Maior feira mundial do setor de supermercados, a APAS - que começou ontem em SP - tem a presença de empresas do Ceará. Lá, a 3 Corações, líder nacional no segmento de cafés, tem um estande para a degustação e para novos lançamentos.

Eleição: novo estelionato?

Uma CPMF destinada à amortização da dívida pública, que hoje passou dos R$ 3,6 trilhões. Esta é a ideia do economista Mauro Benevides Filho, que lidera o time elaborador do plano econômico de Ciro Gomes, o presidenciável do PDT. A proposta, à primeira vista, afasta parte do eleitorado do candidato mas de modo inédito abre o debate sobre o que interessa: a crise das contas públicas. O Brasil está perto de quebrar - a Previdência já quebrou. Alckmin, Bolsonaro, Maia, Haddad, Marina, Maia, Boulos e Manuela fogem do tema. Será que haverá novo estelionato eleitoral?

Irrigação

Davi Girão, grupo Betânia, teve ontem, em Tel Aviv (Israel), onde participa da Agrotech-2018, reunião com fabricantes israelenses de equipamentos utilizados na irrigação. Girão produz sorgo, milheto e palma para o alimento do rebanho de sua fazenda Flor da Serra, 3ª produtora de leite do Ceará.

Bom

Wizard

Fundador da principal rede de ensino de idiomas do País, Carlos Wizard falará no próximo dia 17 para sócios da Associação dos Jovens Empresários (AJE-CE). Na cobertura da Fiec às 12 horas.

Ruim

Desconforto

Em Sobral, casas do programa MCMV estão sendo construídas com paredes de concreto. Sem ligar para norma de desempenho NBR 15.575, de 2013. Ela trata do conforto termo-acústico.

Livre Mercado

Atacarejo é a mistura do atacado com o varejo. No Ceará, além de Fortaleza, há lojas de atacarejo em Caucaia, Eusébio, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral, todas pertencentes às multinacionais Carrefour, Casino, Walmart e Makro. Mas o varejo local, isto é, o genuinamente cearense, segue firme.

Ficou pronta e está em uso a CE-010, ligando o Mucuripe à Ce-040, em Eusébio, e ao Anel Viário. Os últimos 800 metros foram feitos pela Construtora Samaria. Pecém e Mucuripe unidos.