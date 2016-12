Egídio Serpa: Google na irrigação do CE

00:00 · 24.12.2016

Exclusivo! Deram-se as mãos a gigante mundial Google - por meio de sua filial do Brasil - e a Câmara Técnica para o Uso da Água na Agropecuária do Ceará, recém criada no âmbito do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, com o apoio da Adece e Inovagri, organismo de atuação internacional na área da inovação tecnológica na irrigação. Diretor de Agronegócio da Adece e coordenador da Câmara Técnica, Sílvio Carlos Vieira reuniu-se em SP com a direção da Google Brasil, que se encantou com o projeto de uso racional da água na irrigação. A ANA - Agência Nacional de Águas - também rasgou elogios ao projeto, reforçando a posição da Google. Mas, para que tudo dê certo, bastará que a natureza devolva as chuvas que há cinco anos está a sonegar.

Em dia

Uma receita inesperada - oriunda do Imposto sobre Herança - deu ao Tesouro do Ceará, neste dezembro, o que faltava para fechar suas contas no azul. Foram recolhidos R$ 518 milhões.

Livraria

Mais uma livraria ganhará Fortaleza. No próximo dia 29, a Saraiva inaugurará, no North Shopping, uma nova loja com 650 m² de área, ocupados por estantes que conterão literatura nacional e estrangeira. O lado Oeste da cidade estará assim bem incentivado à boa leitura.

Detran

Parabéns ao Detran, que instalou no RioMar Fortaleza um serviço de atendimento amplo, confortável (tem ar condicionado e cadeiras acolchoadas) e muito rápido para habilitação (incluindo a renovação da CNH) e ainda registro de veículos. Gol!!

Aeroporto: táxi sem GPS

Eis um exemplo de como anda o turismo por estas bandas: funcionário de grande empresa agrícola cearense - que exporta seus produtos para a Europa - desembarcou 4ª feira no Pinto Martins e tomou um táxi a cujo motorista pediu para conduzi-lo ao Hotel Ibis Centro de Eventos. O motorista rodou, rodou e, sem localizar o destino, retornou ao aeroporto, cobrando pela corrida o que marcava o taxímetro: R$ 115. Diante do protesto do passageiro, reduziu a conta para R$ 80. A PMF tem de fiscalizar os táxis do Pinto Martins, que devem ter pelo menos um GPS.

Vendas

Ainda há tempo para que os esquecidos - e com pouco dinheiro - comprem hoje o presente de Natal. As lojas abrirão até o fim da tarde. A expectativa dos lojistas é a de que, pelo menos hoje, as vendas serão melhores do que as de ontem. Diante da crise que gerou desemprego, a torcida é pelo Ano Novo.

Bom

Feliz Natal

Aos leitores desta coluna, seu editor transmite votos de Feliz Natal. Que a paz de Jesus, o aniversariante de hoje, repouse em todos os lares e em todas as famílias. Confraternizemo-nos!

Ruim

FGTS

Neste ano, o FGTS - espécie de salvação da lavoura - foi também usado como poderosa garantia em empréstimos consignados. A construção civil teme que falte dinheiro para o Minha Casa.

Livre Mercado

Alô, Enel (ex-Coelce)!!! No fim da rua Lírio, que dá acesso à Pousada Beleza das Ondas, na Praia da Tabuba, um poste de iluminação - deteriorado pela intempérie - está prestes a desabar sobre uma residência. Se isso acontecer, poderá causar vítimas. Que tal mandar trocar o poste velho por um novo e devolver a tranquilidade ao local? Boa notícia: a Prefeitura de Fortaleza colocou em dia, quinta-feira, seus compromissos financeiros com seus principais fornecedores de produtos e serviços. É Natal!