Egídio Serpa - Geddel na Caixa: vergonha

00:00 · 16.01.2017

Sabe-se agora, graças à Operação Lava Jato, por que os partidos políticos e seus líderes brigam pelos cargos da diretoria do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, Correios etc etc: é para fazer o que Geddel Vieira Lima - em parceria com o ex-deputado Eduardo Cunha, hoje domiciliado na carceragem da Polícia Federal em Curitiba - fazia na vice-presidência da CEF. Ambos eram despachantes de empresas privadas que lhes pagavam propinas como contrapartida pela aprovação de projetos de financiamento do seu interesse. Vergonhoso! A vergonha pode ter fim se o Congresso Nacional tornar exclusivas de técnicos de comprovada competência e probidade as funções de direção das instituições públicas, como os bancos. Sim senhor, simples assim.

Jatinho

Um dos efeitos da crise pode ser visto nos hangares dos aeroportos do Ceará: caiu, e caiu muito, o número de aviões executivos. Onde havia 12 jatinhos, há hoje só seis. Onde havia 18, agora só se veem 11. Há empresários preferindo voo comercial.

Jeri

Vai mudar o plano da Azul Linhas Aéreas para o virgem Aeroporto de Jericoacoara: seu voo Recife-Jeri, que seria iniciado em abril, será adiado para agosto, quando aquele aeródromo terá seus equipamentos instalados e com operação autorizada.

Pré-pago

Informa a operadora Oi: seu plano pré-pago Oi Livre fechou o ano de 2016 com mais 14,7 milhões de clientes no País, dos quais 1,2 milhão só no Ceará. Em momento de crise, como o de agora, muita gente já optou por ter celular pré-pago.

Construção

Águeda Muniz, secretária de Urbanismo da Prefeitura de Fortaleza, apresentou aos empresários da construção civil o projeto de Certificação Ambiental, Fator Verde e Álvara de Construção. A relação da Seuma com os construtores está tranquila.

Ceará aposta na energia

Em linha com o que exige hoje o desenvolvimento sustentável, o governador Camilo Santana sancionou a lei que cria o Fundo de Incentivo à Eficiência Energética e Geração Distribuída (FIEE). Seu objetivo é incentivar não só investimentos na micro e mini-geração de energias renováveis, mas projetos de eficiência energética. Com capital inicial de R$ 10 milhões, o FIEE terá um comitê de gestão do qual emanarão as diretrizes para os financiamentos. No Ceará, o futuro está bem desenhado na área da energia: os cearenses aderirão à mini-geração de energia de fonte renovável - solar ou eólica. É a aposta.

Mudança

Há um grupo de jovens e bem sucedidos economistas e executivos no Ceará que se mostra disposto a trocar a iniciativa privada por desafio de mudar a gestão pública. O economista Célio Fernando (foto), convocado por Maia Júnior para integrar seu time na Seplag, é um deles. Ganha qualidade o serviço público.

Bom

Ziraldo

Hoje, às 18h30, o cartunista Ziraldo autografa na Livraria Saraiva, no Iguatemi, seu mais novo livro Meninas. O primeiro, O Menino Maluquinho, vendeu já 3,5 milhões de exemplares.

Ruim

De olho

Ontem, na hora do almoço, um procurador estadual cearense mandou o seguinte recado aos novos prefeitos municipais do Ceará: "Façam licitações bem feitas, pois já estamos de olho".

Livre Mercado

Promete o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-Ceará), vinculado à Federação da Agricultura (Faec): neste 2017, promoverá 1.140 cursos de treinamento e capacitação de produtores rurais. Algo que só conseguem as melhores universidades do mundo. Hoje, em Cingapura, a Scania faz a primeira operação de comboio de caminhões autônomo. Será em Cingapura. O comboio de 4 veículos transportando contêineres fará viagens entre portos de Cingapura, que já testou táxis.