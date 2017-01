Egidio Serpa: Funceme precisa de ajuda

00:00 · 11.01.2017

Principal organismo de monitoramento da região Nordeste, a Funceme está a necessitar de um reforço no seu orçamento. Algo que permita a atualização tecnológica de sua rede de postos de pluviometria: dos 549 desses postos, só 20 se comunicam com a central de monitoramento por computador. Daqui a sete dias, a Funceme fará a previsão sobre a estação das chuvas deste 2017, para o que colheu informes a respeito da temperatura dos oceanos Atlântico e Pacífico. Sendo, como é, um centro de excelência do serviço público cearense, a Funceme precisa de ter mais atenção do Governo. Neste momento, o que ela pede são centavos para a melhoria do seu serviço. A correta pluviometria é uma informação de que lançam mão Governo e empresas privadas, a um só tempo.

Fiat

Mudanças na Fiat, que está tirando de linha o Palio Fire, Bravo, Linea, Doblò Cargo e Freemont. Motivos: 1) baixas vendas e 2) os novos produtos que estão a chegar, como Fiat Mobil.

Exportação

Reduziu-se em 16%, no ano passado, o valor em dólar das exportações de frutas do Ceará. Foram apenas US$ 96 milhões, contra US$ 118 milhões de 2015. Causa: a falta de água que afetou a produção de frutas, obrigando empresas daqui a mudar para o RN.

Anacrônica

Durante os dias em que se reuniu para ouvir opiniões sobre o novo layout do seu governo, Camilo Santana surpreendeu-se quando um dos consultados lhe disse: " A Casa Civil é anacronismo". Camilo e seu pai, Eudoro Santana, concordaram.

Maia no Governo: opiniões

Que poderá fazer Maia Júnior na Secretaria de Planejamento para tocar a máquina administrativa do Governo do Estado? "Será possível fazer mais com menos", diz um industrial, alegre com a chegada de Maia Júnior ao governo de Camilo Santana. "Acho que as obras serão aceleradas", opina um agropecuarista no mesmo almoço que, segunda-feira, reuniu na Varjota 18 empresários. Para os comensais "o que Camilo Santana faz hoje é uma reviravolta na gestão, pois Maia Júnior é alguém que não só executa, mas formula". A torcida é pelo sucesso dessa reviravolta.

Turismo

De hoje até domingo, na holandesa Vakantieberus, realiza-se a maior feira de turismo do Benelux, bloco formado por Bélgica, Holanda e Luxemburgo. A Secretaria de Turismo do Rio Grande do Norte está lá para fechar voo de Amsterdam para Natal. A Setur do Ceará tem outras estratégias.

Bom

Construção

Agora, os projetos da construção civil em Fortaleza, antes do Licenciamento Ambiental da Seuma, serão classificados em quatro categorias pela PMF: ouro, prata, bronze e diamante.

Ruim

Turismo

Jericoacoara - uma das mais famosas praias do mundo - está no Ceará. A Azul Linhas Aéreas, porém, preferiu Recife - onde está seu Hub - para o ponto de partida de voo regular para Jeri.

Livre Mercado

Boa iniciativa tomou a loja Bagaggio, que, em parceria com a Ong Mãos à Obra, promove campanha de arrecadação de mochilas usadas que serão distribuídas a crianças carentes. Levando uma mochila usada, mas em bom estado, o cliente da loja ganha 10% de desconto na compra de material escolar da marca Disney. No Iguatemi, o Detran instalou novo posto de serviço que faz tudo - até licenciamento de veículos e emissão de Carteira de Motorista. É para facilitar a vida de todos.