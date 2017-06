Egídio Serpa

00:00 · 13.06.2017

Que a França de hoje, em acelerado e surpreendente processo de renovação da política e dos políticos - pelo voto direto do povo - seja o Brasil de amanhã. O programa do presidente Emmanuel Macron foi aprovado pelo eleitorado francês. Ele prevê, entre outras coisas, o corte de 120 mil cargos no serviço público; redução do gasto público em 60 bilhões de euros em 5 anos; corte de encargos sobre salários; redução de impostos; dura sanção às empresas que abusarem de contratos de curta duração; sistema de aposentadoria universal; redução do número de parlamentares, que não poderão empregar seus parentes; contratação de até 5 mil professores. As pesquisas indicam que Macron elegerá até 2/3 dos parlamentares. A França está a mudar. Muda, Brasil!

Protesto

“País rachado só interessa a corruptos unidos” - foi o que disse domingo, 11, o apresentador Fausto Silva (foto) no seu programa na TV Globo. Rei da oralidade, Faustão acertou na mosca.

Propina

Pedro Pablo Kuczynski, presidente do Peru, está em Madri. Ele diz claramente qual é o objetivo da missão que o levou à capital da Espanha: atrair construtoras espanholas para fazer no seu País, sem corrupção, as obras que Odebrecht executava, pagando gordas propinas.

Vicunha

Boa notícia para a Vicunha - cuja fábrica de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, teve aprovado pela diretoria da Sudene seu pleito de incentivos fiscais. A Vicunha investiu, na obra de ampliação dessa fábrica, exatos R$ 44,9 milhões.

S. Francisco: Canal rompeu

Aconteceu o que previa a tradição das obras públicas - rompeu um trecho do Canal Leste do Projeto São Francisco de Integração de Bacias. Foi nas cercanias de Custódia (PE). O trecho rompido é pequeno, mas suficiente para estancar o fluxo da água para o açude Boqueirão, que abastece a cidade de Campina Grande (PB). Em março passado, o engenheiro paraibano Jácome Sarmento, um dos mais respeitados nomes da área dos recursos hídricos do País, visitou o Canal Leste. Depois da visita, ele fez advertências sobre a qualidade da obra que teve como executora a OAS.

Pecnordeste

Alci Porto Gurgel Júnior, diretor técnico do Sebrae, será homenageado pela FAEC na abertura da XXI Pecnordeste - Seminário Nordestino de Pecuária, no dia 6 de julho, no Centro de Eventos. A Pecnordeste vai mostrar o que a pecuária cearense produz, mesmo em anos de baixa pluviometria.

Bom

Namorados

Foi bom para restaurantes e motéis o Dia dos Namorados, celebrado ontem. Para o varejo comercial, a data registrou boas vendas em perfumarias, nas floriculturas e nas joalherias.

Ruim

Inacreditável

Só no Brasil - e em alguns países latino-americanos - o presidente da República é alvo de tantas denúncias de corrupção, e não só permanece no cargo como ainda ameaça os tribunais superiores.

Livre Mercado

Custa mais barato uma viagem de Uber. Mas o serviço - que pôs abaixo a quase centenária exclusividade do táxi nas cidades do mundo - tem, além da virtude pecuniária, alguns defeitos. Por exemplo: a ignorância de alguns dos seus motoristas, que desconhecem a cidade e seus caminhos - o passageiro tem de ensina-los. A dificuldade de correção do pedido - via aplicativo - é outro defeito. Há outro, capital: a falta da emissão de recibo pela corrida. O motorista não o faz, só o app, e por e-mail.