Egídio Serpa

Altamir Martins, CEO da Finobrasa Agroindustrial, retornou ontem do Canadá onde participou de grande feira de alimentos. Foi ele quem no estande do Brasil representou a fruticultura nacional, que olha agora com interesse o mercado canadense, que cresce para as frutas brasileiras. Antes do Canadá, a Finobrasa Agroindustrial conquistara a Rússia, para onde, desde meados do ano passado, já mandou 120 contêineres cheios de manga, "fruta que os russos adoram". No início de junho, Altamir - um agrônomo cearense, irá de novo a Moscou para ampliar a venda de manga produzidas no RN e em PE. A Finobrasa Agroindustrial - que já produz e exporta para os EUA e Europa uvas sem sementes - exportará, neste semestre, manga também para o Oriente Médio, Argentina e Chile.

De avião

Em agosto, recomeçarão as exportações de melão do Ceará para a Europa. Desta vez há uma novidade: os voos direto de Fortaleza para da a Holanda. A Agrícola Famosa, maior exportadora da fruta, pretende usa-los, se o frete for mesmo palatável.

S. Francisco

Para que se tenha ideia de como está a vazão do São Francisco, Sobradinho abaixo: na alagoana Penedo - foz do rio - a língua salina avançou a tal ponto que os pescadores, que capturavam peixe, agora criam camarão em tanques improvisados.

Atum

Já está nas gôndolas dos supermercados de Fortaleza o atum capturado no Ceará e enlatado em São Gonçalo do Amarante pela unidade industrial da espanhola Robinson Crusoe. A lata de 250 gramas do nobre atum cearense custa até R$ 6,89.

Granito

Que venha do Espírito Santo ou do Ceará, isto não interessa. O que interessa é que o granito a ser utilizado no revestimento e no piso da expansão do Aeroporto de Fortaleza seja de qualidade e de acordo com as normas da ABNT, diz o Simagran-CE.

Fiec faz debate sobre água



Na próxima 3ª feira, 15, a Fiec dedicará toda a reunião de sua diretoria plena a um debate sobre a segurança hídrica para o setor produtivo no Ceará. Joaquim Gondim, que é o superintendente de Operações e de Eventos Críticos da ANA (Agência Nacional de Águas), e Francisco Teixeira, titular da SRH do Estado, exporão o cenário atual e futuro das reservas de água aqui e no País como um todo. Ainda há tempo de convidar a ciência do clima para esse debate, e a Funceme é a indicada. Muito castigada pelo homem, a natureza vinga-se, reduzindo as chuvas. A iniciativa da Fiec chega em muito boa hora.

Supermercado

Ontem, em SP, Honório Pinheiro recebeu em almoço grupo de 60 representantes de fornecedores de sua rede Pinheiro Supermercados, aos quais apresentou o PIN 2018, projeto de eventos e mídia da empresa. Honório fala hoje em SP na APAS - a feira de supermercados - sobre o capital humano.

Bom

Itapipoca

Boa notícia para Itapipoca: o Governo do Estado autorizou a construção de uma variante da CE-085, com 15 km de extensão, que livrará o centro urbano da cidade do tráfego pesado.

Ruim

Tráfico

Para a Polícia Federal, os novos voos internacionais partindo de Fortaleza para vários destinos da Europa e EUA reforçarão seus cuidados com o tráfico de drogas - revela um agente da PF.

Livre Mercado

Como é e como funciona o Judiciário brasileiro? Esta e outras perguntas terão respostas durante o debate que o movimento Ação Brasil Cidadão promoverá no próximo dia 16, às 19 horas, na Unichristus. Falará, como expositor, Martônio Montalverne, ex-procurador-geral de Fortaleza e doutor em Direito Constitucional. Eis um debate muito oportuno. A maioria das lojas das redes de supermercados ocupa - no Ceará - imóveis alugados. "É o que recomenda o bom senso", diz empresário do ramo.