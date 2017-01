Egídio Serpa: Fiec vê uma boa mudança

00:00 · 23.01.2017

Para a indústria cearense foi "um belo gol" a escolha de Francisco Maia Júnior para a Seplag - Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado. O presidente da Fiec, Beto Studart, disse a esta coluna que ficou "impressionado com o conhecimento de Maia Júnior a respeito da economia estadual e mais ainda com a facilidade didática com que expôs suas ideias, que estão na direção do que imagina o setor produtivo". Studart e Maia Júnior reuniram-se dia 19 por um par de horas, concluindo: a iniciativa privada e o Governo, por meio das concessões que virão, acelerarão projetos e investimentos em vários setores da economia, entre eles agropecuária, portos, aeroportos, turismo e indústria voltada para a saúde. Beto Studart diz: "Vem aí a boa mudança".

Adece

Robinson de Castro (foto), escolhido para presidir a Adece, está sendo bem recebido naquela agência, como informa um dos seus diretores. Sua posse será logo no início de fevereiro.

Energia

Empresa fundada pelo cearense Mário Araripe, hoje tocada pelo filho homônimo, a Casa dos Ventos celebra neste 2017 seu 10º ano de atividades. Ao longo desse tempo investiu R$ 10 bilhões na implantação de parques de energia eólica em todo o Nordeste - o Ceará no meio.

Fetraece

Rosângela Moura, que é secretária de Mulheres da Fetraece, representará a agricultura brasileira na Conferência mundial sobre Investimentos em Transformação Rural. O evento irá de 4ª feira, 25, a 6ª feira, em Roma, na Itália.

Ceará: faca de dois gumes

Está na mídia nacional a boa repercussão do ajuste fiscal proposto por Camilo Santana e aprovado pelo Poder Legislativo. Com ele, o governo cearense pode agora obter empréstimos novos para tocar projetos de interesse do Estado. Mas este é só um dos dois amolados gumes desse facão fiscal. O outro ainda mais amolado é o seguinte: o Tesouro estadual é hoje - e se-lo-á amanhã - capaz de pagar novas dívidas? Na opinião de economistas ouvidos por esta coluna no fim de semana, "chegou ao limite" essa capacidade. Um deles disse: "É melhor não expandir a dívida".

Na ponta

Maia Júnior, futuro titular da Seplag, reuniu-se com o empresário Carlos Prado (foto), um dos líderes do setor agropecuário do Ceará. "É a área da economia do Estado com mais chances de crescimento: está na ponta tecnológica da produção irrigada e domina mercados interno e externo", diz Maia.

Bom

Olímpico

Está pronto, já foi testado e espera apenas pela política de concessões do Governo do Estado o Centro de Formação Olímpica do Ceará. Em frente a outro monumento: o Castelão.

Ruim

Incompetência

Nem o Dnit - responsável pela obra - sabe dizer quando será retomada a obra de duplicação do IV Anel Viário de Fortaleza. Hoje é a exposição a céu aberto da incompetência dos governos.

Livre Mercado

Esta coluna visitou sábado, 21, a sede municipal de Maranguape, 30 Km ao Sul de Fortaleza. E trouxe de lá a falta de cuidado com a cidade, terra natal dos inesquecíveis Capistrano de Abreu - um dos maiores historiadores do País - e Chico Anísio, o melhor de todos os humoristas brasileiros. Maranguape, como as demais cidades cearenses, expande-se sem qualquer planejamento urbano. Resultado: a indústria divide espaço com áreas residenciais e o esgoto está nas coxias. O tráfico chegou.