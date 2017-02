Egídio Serpa

00:00 · 02.02.2017

Nos corredores da Fiec, onde a política é seguida com atenção, a eleição do cearense Eunício Oliveira - do PMDB - à presidência do Senado - foi bem recebida. "Ele respaldará o esforço do presidente Temer, que quer aprovar a proposta de reforma da Previdência e da CLT até setembro deste ano", comentou industrial da construção civil. "Tudo de que precisa a indústria hoje é a retomada de sua atividade, e isso só será possível com as reformas, e Eunício será importante peça para que o Congresso as aprove logo" - opinou um empresário do setor têxtil. Para outro industrial da Fiec, além de Eunício, Michel Temer terá a ajuda de Renam Calheiros, líder do PMDB no Senado, que sabe conduzir a casa em tempo difícil. Resta torcer para que força exógena não frustre a esperança.

Jaguaribe

Fonte da Funceme revela que, apesar das chuvas que estão a desabar sobre várias regiões do Estado, é grande o risco de haver baixa vazão na Bacia do Jaguaribe. Isto quer dizer que o Castanhão e o Orós terão recarga aquém do necessário neste 2017.

Acaraú

Empresários com projetos de agricultura irrigada na Região Norte do Ceará, onde tradicionalmente chove mais do que nas demais regiões do Estado, apostam nas cheias do rio Acaraú. Se vierem, o açude Araras poderá encher e garantir água à produção.

Enel

Empresa que distribui energia elétrica no Ceará, a italiana Enel (ex-Coelce) celebra decisão da Aneel, que a autorizou a assumir o controle do capital da Celg - de Goiás. Anotem: a Enel expandirá seu investimento em eólica e solar no Brasil.

Usina

Se o Governo do Estado vai mesmo - como indica o anúncio do edital para uma PPP nesse sentido - construir uma usina de dessalinização da água do mar, "que a faça com capacidade de produzir no mínimo 3 m³/s" - sugere técnico em recursos hídricos.

Araras sem água há 2 anos

Gerente do Perímetro de Irrigação Araras Norte, José Odilon Brum revela: desde 2015 praticamente nada se produz ali. Culpa da Cogerh, que em 2015 cortou a oferta de água aos seus 1 mil hectares de boas terras, que registravam "a maior produção de banana e mamão do Ceará", como revela Brum. Mesmo sem a água do Acaraú, o Araras Norte mantém sua família de 110 irrigantes, os quais retornarão ao trabalho "tão logo as chuvas voltem e a Cogerh retome a ofertar água". Para provar que o perímetro vive, Brum dá uma informação: todo mês sua gestão paga uma taxa fixa de R$ 2,8 mil à Enel, sem ligar as motobombas.

Deteriorada

Não há, até agora, solução para a usina de açúcar de Barbalha. Comprada por R$ 15 milhões em leilão público realizado em 2013, a usina - hoje um monte de máquinas velhas, imprestáveis porque com tecnologia superada - é um ativo que se deteriora. A Adece já tentou variadas soluções, todas sem sucesso.

Bom

Inflação

Ilan Goldfajn, presidente do Banco Central, disse em S. Paulo que a inflação brasileiro, que neste ano fechará no centro da meta de 4,5%, poderá descer a 3%. "Nada apressado", advertiu.

Ruim

Fiação

Decidiu, liminarmente, a Justiça Federal de Sergipe impedir a venda, pela Petrobras, da Cia. Integrada Têxtil de Pernambuco. Pergunta: para que a Petrobras quer uma indústria de fiação?

Livre Mercado

Seria o ideal se os ministros do tribunais superiores - a começar pelos do Supremo - esquivassem-se de entrevistas à imprensa, limitando os seus pronunciamentos às ocasiões do julgamento dos processos, no plenário das cortes. Faria muito bem ao País, cuja população, com os nervos à flor da pele, acompanha a Lava Jato e suas graves consequências na sua vida política, econômica e social. Após fechar suas lojas em Fortaleza, a rede paraense de farmácias Big Ben fechou três em Pernambuco.