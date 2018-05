Egídio Serpa

01:00 · 02.05.2018

Durante uma semana, de 5 a 12 deste mês, missão conjunta do Governo do Ceará e da Fiec conhecerá em Bogotá, Barranquilla, Medellin e Cartagena os casos que transformaram a Colômbia na referência em inovação tecnológica na América Latina. Gustavo Zevallos, da IXL Center - uma consultoria com sede em Boston (EUA) e atuação mundial - organizador da viagem, explica o objetivo da missão: “Criar entre o Ceará e a Colômbia um vínculo de estratégicas relações que fortaleçam o ecossistema de inovação”. Pelo lado do Governo irá o secretário Maia Júnior; pelo da Fiec, o empresário Sampaio Filho, presidente do Conselho Temático de Tecnologia e Inovação. O cearense Manuel Mendes, que coordenada as ações do IXL Center na América Latina, integrará o grupo.

Cumprimentos

Secretário de Turismo do Governo do Ceará, Arialdo Pinho é cumprimentado pelo trade turístico: foi ele - com o apoio do governador - quem mais trabalhou pelo Hub da Air France-KLM-Gol

Maldita

Herança maldita é a que o presidente Michel Temer deixará para o seu sucessor. Um rombo gigantesco nas contas públicas, uma dívida que perigosamente caminha para os 100% do PIB e uma série de reformas que têm de ser feitas em 2019, sob pena de faltar dinheiro para tudo.

Rápido

Amanhã, às 20h30, uma hora depois de decolar o voo inaugural Fortaleza-Paris - o Governo do Ceará fará um ato no Palácio da Abolição para celebrar a inauguração do Hub Air France-KLM-Gol, que, da ideia à realização, consumiu menos de um ano.

Gestão pública na Ibiapaba

Se evoluiu no turismo e na economia, a Ibiapaba regrediu na gestão pública - e isto pode ser observado nas suas cidades onde tudo falta, a começar do mínimo planejamento urbano, em consequência do que tudo pode - desde construir os horríveis “puxadinhos” até criar porcos no meio das ruas. Sem citar a coleta do lixo, que vai para monturos a céu aberto. Saneamento nem pensar. Os prefeitos, que são políticos, deveriam cercar-se de técnicos em urbanismo e aplicar o que manda a Lei de uso do solo. Preferem, eles mesmos, cuidar disso. Na Ibiapaba, o resultado é o desastre.

Inovação

Secretário da Seplag, Maia Júnior informa que a missão conjunta do Governo do Ceará e da Fiec visitará na Colômbia um projeto de empreendedorismo cuja ferramenta é a tecnologia e a inovação, com consultoria da IXL Center, de Boston. “É um típico caso da Economia 4.0” - explica o secretário.

Bom

Castanhão

Com volume de 575,7 milhões de m³ - ou 8,59% de sua capacidade - o açude Castanhão já tem água para ajudar o abastecimento de Fortaleza até janeiro de 2019 - asseguram os especialistas. Ah!!

Ruim

Estrada

Alô, alô, DER! A boa estrada que liga Canindé a Santa Quitéria e São Benedito - precisa com urgência - nos primeiros 5 dos seus 110 km - de uma operação tapa-buraco. Apelo dos usuários.

Livre Mercado

Na cidade de Tianguá, a maior da Serra da Ibiapaba, foi construído, em concreto, um monumento à corrupção e à irresponsabilidade: um viaduto sobre a BR-222 - que liga Fortaleza a Teresina. Inconcluso, essa aberração causa problemas ao tráfego de veículos e piadas que se ouve nas ruas de lá, como esta: “Isso aí deve ter enriquecido muita gente! E serve pra nada”. A propósito da Ibiapaba: as operadoras Tim. Oi, Claro e Vivo devem melhorar - mas melhorar muito - seu serviço naquela região.