Egídio Serpa

01:00 · 16.12.2017

Há, crescendo, explícita campanha contra os que, empresarialmente, isto é, de modo organizado e cumprindo a legislação, produzem no Brasil grãos, frutas, verduras e legumes que alimentam não apenas a população brasileira, mas boa parte da mundial. A agricultura empresarial - que usa a tecnologia para produzir mais com menos - é severamente fiscalizada, principalmente quanto ao uso de defensivos agrícolas - que só aqui são chamados de agrotóxicos - aplicados também sob o rigor da Lei. Os pequenos produtores rurais, porém, por falta de assistência técnica que o Governo deve prestar, não usam os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) ao aplicar os defensivos, e sofrem as consequências disso. Eles é que precisam de uma campanha que lhes leve a ajuda do Governo.

S. Francisco

Eduardo Sávio, presidente da Funceme, revela: os rios afluentes do São Francisco, em Minas Gerais, contribuem com 70% da água que chegam à barragem de Sobradinho.

Morrendo

R$ 4milhões liberados pelo Governo do Ceará para projeto que beneficiaria, com tratos culturais, o setor da cajucultura estadual "não chegaram aos produtores" - denuncia o presidente do Sindicato dos Produtores de Caju (Sincaju), Paulo Tarso Meyer. A cajucultura morre.

Sanduíche

Novidade: o restaurante Ordones do Carneiro, dos sócios Ordomar Furtado e Carlos Carneiro, investiu R$ 1,2 milhão e criou 70 novos empregos para lançar o Ordones Sandwish Shop, que entrega, em domicílio, sanduíches de carneiro. Ah!!

Risco Brasil: rebaixamento

Foi o euro - e não o dólar - que chegou, no mercado paralelo, à cotação de R$ 4,12 na Sadoc Câmbio e Turismo. O dólar, que, no paralelo, nadava entre R$ 3,40 e R$ 3,45, bateu em R$ 3,53. A culpa é dos deputados federais que adiaram para fevereiro a votação da Reforma da Previdência. Os deputados pressionam o presidente Temer, exigindo dele mais verbas e cargos, numa explícita chantagem. As agências de risco, vendo as crescentes necessidades de financiamento do Governo - cuja dívida se aproxima perigosamente dos 80% do PIB - rebaixarão o Brasil.

Eólica

Com os quase R$ 2 bilhões que está a receber pela venda de seu parque eólico no Piauí (potência de 360 MW), a Casa dos Ventos capitaliza-se para participar, na próxima semana, de dois leilões de energia. Lucas Araripe (foto) - sócio e diretor da Casa dos Ventos - é filho de Mário Araripe, seu fundador.

Bom

Cosméticos

Rede inglesa de cosméticos naturais, a The Body Shop abriu neste dezembro quiosques no Shopping Riomar Fortaleza e Riomar Pres. Kennedy. Ele tem já 128 pontos de venda no Brasil.

Ruim

Alerta!

Se você é inadimplente, fique alerta: para pressiona-lo a pagar a dívida, nasceu e prospera entre magistrados sulistas a ideia de apreender Carteira de Motorista e passaporte do devedor. Oh!!

Livre Mercado

Produzida do caldo de cana fresco, a cachaça - bebida reconhecida mundialmente como tipicamente brasileira - é, hoje, a segunda bebida alcoólica destilada mais consumida do País - perde apenas para a cerveja, que é fermantada. A comercialização da cachaça - incluída na categoria Premium - movimenta algo como R$ 1bilhão. Sua produção já passou de 1,3 bilhão de litros por ano. Há 40 mil produtores e 4 mil marcas de cachaça no mercado nacional, informa o Instituto Brasileiro da Cachaça.