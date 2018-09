Egídio Serpa

01:00 · 15.09.2018

Em 2014 - ou seja, quatro anos atrás - o Ceará tinha 45 parques de geração de energia eólico com 1,2 GW de potência instalado. Hoje há 80 parques instalados, cuja potência é de 2,049 GW, e com viés de alta. Em novembro, serão inseridos mais 300 MW com os quais o Estado do Ceará passará a ter 2,34 GW. Pioneiro da geração eólica no Brasil, o Ceará está hoje no 3ºlugar no ranking dos geradores de energia e fonte eólica. O primeiro é a Bahia, com 137 parques e potência de 3,7 GW, o segundo é o Rio Grande do Norte, com 111 parques e potência de 2,9 GW. O Rio Grande do Sul é o quarto, com 80 parques, empatado com o Ceará, porém com potência de 1,8 GW. No Governo Camilo Santana, a geração eólica cresceu 53%. Infelizmente, no Governo Cid Gomes, a energia não foi prioridade.

Fusões

No primeiro semestre deste ano, as fusões e aquisições de empresas no Brasil movimentaram R$ 84 bi. Se comparado com o mesmo período de 2017, significa um incremento de 54,8%.

Tecnologia

Descobriram os técnicos da Companhia de Cimento Apodi uma tecnologia que aproveita escória siderúrgica no aumento da elasticidade do concreto em torre eólica. Ela será apresentada no 60º Congresso Brasileiro do Concreto, que se realizará na próxima semana, em SP.

Ranking

Saiu o ranking das 100 empresas de maior impacto na economia brasileira em 2017 - segundo índice do jornal O Estado de S. Paulo</CF>. A cearense M. Dias Branco líder nacional do mercado de massas e biscoitos é a melhor do ramo bebidas e alimentos.

Procura por navio e avião

Por causa da greve dos caminhoneiros, em maio, incrementaram-se dois importantes modais do transporte: o marítimo e o aéreo. No Ceará, empresas do Distrito Industrial de Maracanaú já substituíram o caminhão pelo navio, cujos fretes são negociados livremente pelas agências de navegação com seus clientes. Por sua vez, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), os aviões estão carregando hoje 13% a mais de carga, e a causa é o frete rodoviário, que era livre e hoje é tabelado, o que elevou o preço das cargas caminhoneiras.

Qualidade

Presidente do Sindicato da Indústria de Mármores e Granitos do Ceará, Rubens Alencar (foto) diz: “Decisão da Fraport de usar o granito cearense no revestimento e no piso da ampliação do Aeroporto de Fortaleza revalida o selo de qualidade que Abu Dabi e Guarulhos já haviam dado ao produto”.

Bom

Turismo

Na próxima semana, executivos e donos de hoteis de Fortaleza visitarão agências de viagem de Recife, Salvador, João Pessoa, Campina Grande e Natal. Missão: apresentar as belezas do Ceará.

Ruim

Sujeira

Há uma guerra declarada - e, literalmente, suja - entre a PMF e carroceiros e catadores de lixo. Estes fazem das calçadas da cidade uma sujeira só. Aquela parece está perdendo a guerra.

Livre Mercado

Fica difícil justificar o aumento da tarifa de energia elétrica. Os reservatórios das hidrelétricas - as do Nordeste no meio - estão a represar hoje muito mais água do que nesta mesma época do ano passado. E só faltam dois meses para o início da estação das chuvas do Centro Oeste, Sudeste e Sul. Mais: há hoje mais usinas eólicas gerando energia do que no mesmo setembro de 2017 - e nunca ventou tanto. E o consumo de energia está estabilizado por causa da crise. Então, por que bandeira vermelha?