Egídio Serpa

01:00 · 09.07.2018

Informação que chega do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia (Cerne): de cada 10 parques de geração de energia eólica instalados e em operação no Brasil, 8 localizam-se no Nordeste. Essa matriz limpa e com custos cada vez menores pelo avanço da tecnologia já consegue produzir, nos meses de vento intenso, 60% de toda a energia que a região Nordeste consome - e esta é mais uma notícia que atrai investimentos de empresários nacionais e estrangeiros. Jean Paul Prates, que dirige o Cerne, explica: a falta de chuva reduziu o nível de água das represas, prejudicando a geração hidráulica e dando à eólica um protagonismo que se consolida. Há mais uma boa notícia: o CE e o RN terão em 3 anos as LTs necessárias à distribuição de sua energia eólica.

Pecém (1)

Informa o presidente da CIPP S/A (ex-Cearaportos), Danilo Serpa: dentro de 90 dias, "no máximo", estará pronta a "estrada das placas" - rodovia de 8 km que liga a siderúrgica da CSP ao cais do Pecém. Com piso reforçado para o tráfego pesado.

Pecém (2)

Outra informação sobre o Porto do Pecém: prosseguem os serviços de construção da segunda ponte de acesso ao cais. O presidente da CIPP S/A estima: dentro de 10 meses, as obras - executadas pelo consórcio Marquise e Ivaí - estarão concluídas.

Anvisa

Pretende a Anvisa baixar, ainda neste mês, uma norma que acelerará a avaliação biológica para registro de novos pesticidas. A Anvisa pretende mudar o rótulo dos produtos para lhes conferir padrão semelhante ao das normas internacionais.

Promessa

Paulo Guedes, provável ministro da Fazenda de um possível governo Bolsonaro, está dizendo e repetindo: se seu candidato tornar-se presidente da República, o teto do gasto será ampliado. E estatais serão privatizadas. E aí ele brigará com o chefe.

Dias Branco quer Start Ups



Alô, Start Ups! A M. Dias Branco busca empresas iniciantes que tenham ideias inovadoras para o segmento de alimentos. O grupo cearense, dono de famosas marcas de massas e biscoitos no País, de cujo mercado é líder nacional, informa que, até o dia 25 deste mês, estarão abertas as inscrições para o projeto Germinar, cujo objetivo é encontrar mais soluções tecnológicas que otimizem a satisfação do consumidor e o nível de serviço. Quer o grupo cearense inovar em ingredientes e processos; embalagens; marketing e PDV; comunicação-mídia; fidelização; comunicação com equipe e, ainda, novos negócios. Acesso pelo site.

Camarão

Cristiano Maia, já totalmente recuperado de recente cirurgia, informa: a produção de camarão em cativeiro, no CE e no RN, tem tudo, neste ano, para chegar à produção dos melhores anos: 80 mil toneladas. Por um motivo: surgiram novos produtores. Mais: a mancha branca já foi controlada.

Bom

Surpresa

Diretores da Algar Telecom, a empresa mineira que acabou de instalar-se em Fortaleza, não sabiam que aqui é a sede de algumas das maiores empresas brasileiras da indústria e do agro

Ruim

Aviso

Está nas redes sociais este aviso: "Terça-feira (amanhã), eu não quero nem saber. Trabalharei até as 12 horas e depois churrasco e cerveja. Não vou me prejudicar pelo erro dos outros". É a Copa!

Livre Mercado

Empresa genuinamente cearense - fundada por Vicente Araújo Júnior, que a toca com seus filhos Vicente Neto e Alan Victor, a Servnac acaba de pousar em Salvador (Bahia). Lá, presta serviço de vigilância e de limpeza ao Makro - rede multinacional do varejo. A Servnac - que atende a empresas privadas e ao Governo do Ceará e às prefeituras de Fortaleza e Sobral - já atua no setor de rastreamento de veículos, com 9,5 mil clientes na capital cearense. E tem uma escola de formação de pessoal.