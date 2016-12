Egídio Serpa: Empresários escutam Cid

00:00 · 21.12.2016

Para o ex-governador Cid Gomes, “o Ceará está em boas, competentes e honestas mãos”, numa clara referência ao seu sucessor Camilo Santana, “que tem honrado todos os compromissos de manter o rumo do desenvolvimento do Estado”. Cid salienta, ainda, a favor de Camilo: “Ele governa em condições hostis causadas pela crise econômica prolongada”. Mas Cid Gomes, como o irmão Ciro, pensa bem diferente em relação ao governo de Michel Temer, “que, como eu já advertira, terá muita dificuldade para concluir o seu mandato”. A Lava Jato repercutirá na eleição presidencial de 2018, e citou Ciro como um dos possíveis candidatos. Cid admitiu que disputará o Senado. Tudo isto ele falou para 20 empresários da indústria e agricultura em almoço 2ª feira, 19.

Estrangeiros

Uma das operadoras do Porto do Pecém, a APM Terminals, multinacional com sede na Holanda, é a mesma que opera também no Porto de Itajaí (SC). Os estrangeiros estão vindo.

Esperança

Criador de camarão em cativeiro, construtor de estradas e pecuarista, o empresário Cristiano Maia aprofundou, há 2 meses, seu açude na fazenda Agreste em Jaguaribe, com o que sua capacidade passou de 1 para 2 milhões de m³. “Agora é esperar as chuvas”, diz ele.

Tilápia

Foi tão decepcionante a produção de tilápia neste seco 2016, que a sua Câmara Setorial só conseguiu fazer uma única reunião - na 2ª feira, 19, na Adece. É que os grandes criadores cearenses de tilápia migraram para as águas do Piauí e da Bahia.

Pecuária plantará a palma

Movimenta-se a família da pecuária cearense no sentido de incrementar o cultivo da palma forrageira - com ou sem irrigação - para a alimentação do rebanho bovino leiteiro. A indústria de lácteos - que transforma o leite em mil e um produtos - não só apoia como também considera a palma boa solução para as regiões semiáridas, como o sertão cearense. A palma tem várias vantagens, uma das quais é esta: consome só 10% da água usada na irrigação do capim. Ela alimenta e hidrata o gado, confirmam as pesquisas científicas. O BNB garante que financiará os projetos.

Tomates

Está quase pronta na serra da Meruoca a estufa de 63 m² na qual o ex-governador Cid Gomes cultivará tomates e alfaces “para consumo doméstico”. Segunda-feira, almoçando com empresários da indústria e agronegócio, ele os tranquilizou: “Não lhes farei concorrência”. O cultivo iniciará em fevereiro.

Bom

Reeleito

Erildo Pontes, presidente do Frutal, acaba de ser reeleito para a presidência do Conselho de Consumidores da Enel (antiga Coelce). Erildo Pontes cumprirá mais um mandato de dois anos.

Ruim

Juros

Do Orçamento Geral da União, aprovado no último dia 15, cuja despesa está orçada em R$ 3,5 trilhões, parte dos quais é para pagar a amortização e os juros da dívida, que passou de R$ 1,5 tri.

Livre Mercado

Foi embarcado no porto de holandês de Westdorpe o mais novo guindaste aquirido pela TECER (Terminais do Ceará) para o Porto do Pecém. Ele custou R$ 13 milhões e deverá desembarcar no Pecém por toda a próxima semana. Esse guindaste aumentará em 30% a produtividade do Porto do Pecém nas operações de descarga de carvão mineral, minério de ferro, escória e coke. De fabricação alemã, o novo equipamento da TECER é mais um que a empresa passa a operar no Pecém. Gol!