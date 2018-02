Egídio Serpa

01:00 · 27.02.2018

Mais um golpe contra o Sebrae. É assim que o trade turístico cearense entende a investida do presidente da Embratur, que pretende - com recursos a serem subtraídos do orçamento do Sebrae - criar mais um cabide de emprego: uma Agência de Promoção Internacional do Turismo. Essa ideia só pode vir da cabeça de alguém que "só pensa naquilo". O Brasil já tem, para promover-se no exterior, a Apex, criada para promover - como o faz com sucesso - produtos e serviços brasileiros nos quatro cantos do mundo. Neste momento de crise e de corte de gastos, parece infeliz e mal intencionada a pretensão da Embratur. Mas, em um Governo sob suspeita da PF e do MPF, tudo pode acontecer, até a criação de uma sinecura. A Embratur orgulhará - um dia - o Brasil. Hoje, não.

Conotel

Manoel Linhares, presidente do Sindicato dos Hoteis do Ceará, lançará amanhã no La Maison o Conotel 2018, que será realizado de 16 a 18 de maio no Centro de Eventos.

Anel Viário

Empresas de transporte de carga pesada torcem para que seja retomada em março a obra de duplicação do Anel Viário de Fortaleza. Edson Brok, da Brok Logística, diz que essa rodovia, quando estiver pronta, triplicará a produtividade do setor, que dá emprego a milhares.

Sucata

Empresa do ex-presidente do Sindicato da Indústria Metalmecânica do Ceará, Ricard Pereira, a Sucatel está exportando sucata. De que? "De cobre, alumínio, bronze" - responde Ricard. Ele revela que o preço da tonelada de sucata chegou aos R$ 400.

Meireles é só um amador



Carisma zero! Mas é o nome ideal para manter-se no Ministério da Fazenda do próximo governo, pois goza de credibilidade no mercado internacional. Eis - sem tirar ou acrescentar - a opinião da maioria dos empresários cearenses que ouviram a fala de Henrique Meireles, que hoje tenta nadar no mar revolto da eleição presidencial deste ano. Meireles é do PSD de Kassab, mas sonha com o MDB de Michel Temer. Os que conhecem a política brasileira dizem: Meireles tem pouca chance de se tonar candidato e vencer a eleição. Ele é um amador, e eleição é para profissional.

Itaueira

Produtora de pimentões coloridos e de melancias e melões, a cearense Itaueira Agropecuária investe em novo negócio: a apicultura. E está prestes a lançar seu mel Cepi (foto) com o selo Rei de qualidade. O mel é de seus apiários na Bahia, Piauí e Ceará, onde estão também suas fazendas de produção.

Bom

Chuvas

Produtores de frutas, verduras e legumes no Maciço de Baturité alegram-se: a Funceme informa que naquela região já choveu o equivalente a 148 mm - isto é 16,7% mm a mais do que a média.

Ruim

Castanhão

No fim de semana, houve - bem diante das comportas do vazio açude Castanhão - a exibição de carros antigos. Aproveitaram a paisagem e fizeram selfies. Alí, a chance de vertimento é baixa.

Livre Mercado

No Brasil, as empresas gastam 2.600 horas só para cuidar de assuntos ligados à tributação, incluindo o ato físico de pagamento de impostos. O próprio ministro da Fazenda, Henrique Meireles, considera isso um absurdo, mas indica que será possível reduzir em até 70% esse tempo, consequência do modelo tributário brasileiro que precisa de ser mudado, algo que exigirá do futuro presidente engenho e arte. Afinal, construir um novo Pacto Federativo é uma tarefa de Hércules. São Paulo que o diga.