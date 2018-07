Egídio Serpa

01:00 · 07.07.2018

Nesta semana, houve em Brasília, na CNI, um debate dos presidenciáveis com os empresários da indústria. E novamente as frases de efeito tiveram repercussão maior na mídia do que as ideias dos candidatos para a solução da crise fiscal do País, que se agrava em alta velocidade - dívida pública chegando perto dos 80% do PIB. Alguns dos que se apresentam ao eleitorado como equipados para a grave tarefa de consertar os erros de Dilma e Temer revelaram-se exatamente desequipados. Um deles confessou que entende nada de economia. E foi aplaudido. Mas do debate na CNI ficou algo positivo: ao contrário do que se verá na campanha pela tevê, viram-se e ouviram-se opiniões sobre as reformas da Previdência e da CLT, o ajuste fiscal e privatização. Foi, pois, um bom começo.

Amigo

Por seu empenho pessoal e de sua empresa - a C. Rolim Engenharia - em benefício do Parque do Cocó, Pio Rodrigues recebeu do o Governo do Estado o título de "Amigo do Cocó".

Pejotização

Mauro Benevides Filho, assessor para assuntos de economia do presidenciável Ciro Gomes, está dizendo: se eleito, Ciro acabará com a "pejotização". Tem sido a transformação de pessoas físicas em pessoas jurídicas, por meio de micro empresas que aderem ao Simples.

Farmácia

Bem na esquina da rua Tibúrcio Cavalcante com a Marcos Macedo funcionava o salão de beleza D'Flávios. Daqui a algumas semanas, funcionará nesse endereço mais uma unidade da rede de farmácias Pague Menos, que segue se expandindo.

VLT: o principal está feito



Boa notícia: o VLT opera no modo assistido, ou seja, transportando passageiros gratuitamente como teste de sua linha única, ainda em construção, no trecho Parangaba-Papicu. Nas grandes cidades da Europa e EUA o Veículo Leve sobre Trilhos é um trem de dois carros, elétrico, silencioso e com o conforto do ar condicionado. O VLT de Fortaleza - propulsionado por motor a diesel, o que causa ruído - é o 1º passo, e na direção certa, de bom projeto de mobilidade. O mais importante está feito: a dupla via permanente. A catenária e os modernos trens virão com o tempo.

Isenção

Reparem: o querosene de aviação representa 40% do custo de um voo. Foi por isto que a Latam - maior empresa latino-americana de aviação comercial, com sede no Chile - ampliou suas rotas a partir de Fortaleza. Em troca dessa ampliação, o Governo do Ceará deu-lhe isenção do ICMS sobre o querosene.

Bom

Telefonia

Jan Borges, presidente da Algar Telecom, operadora de telefonia e de banda larga que acaba de chegar a a Fortaleza, diz: até o fim deste ano, a Algar instalará 3 mil linhas de telefonia fixa aqui.

Ruim

Uber

Alô, Uber! Torna-se necessária uma exigência - ou vistoria - mais severa para a admissão de novos veículos e motoristas para o seu serviço em Fortaleza. Alguns, de tão velhos, pedem troca, já.

Livre Mercado

Justa e muito oportuna a escolha do empresário José Alves de Oliveira, o Zenir, dono da rede de lojas de mesmo nome, para receber o Troféu Clóvis Rolim 2018, conferido anualmente pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará e pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL) ao varejista que, pela sua atuação, colabora para o desenvolvimento do setor. De costas para as crises, Zenir tem ampliado sua organização, criado mais empregos e aportado inovação ao negócio.