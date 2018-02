Egídio Serpa

01:00 · 24.02.2018

Completa quatro anos de trabalho a Operação Lava Jato. Só agora, porém, ela chega ao coração paulista do PSDB, cujas estrelas - incluindo os senadores José Serra e Aloysio Nunes Ferreira - enredam-se nas tenebrosas transações de Paulo Preto, operador dos dois em um esquema de propinas de obras públicas agora desvendado, de acordo com o que explicam a PF e o MPF. A mesma Lava Jato pousou no ninho tucano de Curitiba, onde esquema similar também operava. Assim, todos os grandes partidos - todos, sem exceção - estão com a ficha suja. Mas a legislação brasileira permite muitas chicanas e é por meio delas que os sujos deverão ser candidatos à reeleição. O eleitor terá a chance de, em outubro, cassar os sujos e eleger candidatos limpos. Pergunta: onde estão eles?

M. Dias Branco

Ontem, as ações de M. Dias Branco alcançaram cotação recorde: R$ 60,15. Isso significou para o mercado que foi acertada a recente compra da indústria de biscoitos Piraquê, adquirida há duas semanas por R$ 1,5 bilhão.

Aftosa

Boa notícia: a Organização Mundial da Saúde avisou o Ministério da Agricultura que reconhecerá o Brasil como zona livre da febre aftosa com vacinação. Foi um trabalho duro para o qual contribuiu a Adagri do Ceará com seu time de técnicos.

Pecém

Em janeiro, entraram e saíram pelo porto do Pecém 1,4 milhão de toneladas de mercadorias - 8% a mais do que em janeiro de 2017. E cresceu a movimentação de contêineres. Em janeiro, foram 14.370 contêineres - 63% a mais que em 01/17.

Convenção

Hoje a cearense Fortbrasil, administradora de cartões de crédito, faz convenção anual, reunindo seus mais de 500 colaboradores, que ouvirão palestras de Haroldo Guimarães e Daniel Castelo, sobre gestão de pessoas e estratégia e sobre propósito.

Embrapa dá vida ao coco



Graças à Embrapa o coco verde nordestino teve sua vida prolongada em até 40 dias. Por isto, já está sendo exportado para a Europa. Pesquisadores da Embrapa desenvolveram tecnologia que mantém característica nutricional do coco natural e a água dentro dele sem alteração de cor ou sabor, atendendo o exigente mercado consumidor europeu. Qual o segredo? Um filme que protege o coco e que, ao revestir outras frutas, pode ser ingerido sem risco à saúde. Utilizada na Coco do Vale, uma fazenda de Petrolina, a novidade tecnológica da Embrapa espalha-se para outras produtoras de coco da região Nordeste. Gol!!

BNB

Marcos Holanda, que presidiu o BNB de maio de 2015 a dezembro do ano passado, deve celebrar o resultado financeiro da instituição no exercício de 2017: lucro líquido de R$ 681 milhões. Fruto do bom trabalho que desenvolveu ao longo do tempo em que esteve à testa do banco.

Bom

Queijo francês

Sexta-feira, 2/3, o Centro Internacional de Economia Leiteira fará uma degustação de Queijos de França no Hotel Gran Marquise. Tudo harmonizado pelo chefe Edilson Araújo.

Ruim

Açudes

Nos últimos dias, os açudes do Ceará - a maioria de pequeno porte - receberam um aporte de 9,2 milhões de m³. Muito Pouco. O Castanhão, o maior de todos, tem só 2,08% do que pode.

Livre Mercado

Hitendra Patel, considerado hoje a maior expressão acadêmica mundial da área da inovação tecnológica, fará duas palestras na próxima quinta-feira, 1/3, na Fiec. A primeira, às 18h30: "Forças disruptivas e o futuro dos negócios"; a segunda, a partir das 19h30: "Como desenvolver uma trajetória de crescimento". Ele é Bacharel em engenharia e ciência da computação, MBA pela Kellogg School of Management e Ph.D. Em ciência e engenharia de materiais pela Iowa University. Imperdível.