Egídio Serpa

01:00 · 17.09.2018

Na área de atuação desta coluna - o da atividade econômica - há claro temor de que o futuro próximo da democracia brasileira está em risco. Os dois extremos em que parece resumir-se a eleição presidencial de 7 de outubro preocupam: ambos têm visível vocação totalitária. O totalitarismo - de direita ou de esquerda - manda para o lixo, na 1ª ou na 2ª hora, a liberdade. Os candidatos que pedem o voto do eleitor passam a desconfiança de que, uma vez eleitos, usarão o poder para perpetuar-se nele de modo legal, com o apoio do Legislativo - exemplos há nas vizinhanças. Como será o comportamento dos eleitores dos dois polos no 1º turno da eleição não se tem ideia. Nem de como será no 2º. O STF, sob nova direção, e o TSE, em vez de ajudarem a acalmar a cena - acirram-na. Muito triste.

Castanhas

Castanha de caju, de baru e do Pará e nozes brasileiras ganharão, amanhã, a sua Associação Brasileira de Nozes e Castanhas. No Norte do País, a castanha do Pará vai bem; mas a castanha de caju, no Nordeste - o Ceará no meio - está em baixa.

Agendas

Informa a assessoria do governador Camilo Santana: ele, como candidato a um segundo mandato, teria hoje reunião com lojistas na CDL de Fortaleza. Mas não irá. Motivo: há um compromisso inadiável como governador. Eis o conflito das agendas.

Loterias

Há 50 anos, as Loterias da Caixa fazem sorteios. Neste 2018, já arrecadaram R$ 8,3 bilhões e distribuíram, em prêmios, R$ 2,8 bilhões. E destinaram a programas sociais do Governo Federal R$ 4,1 bilhões - para esporte, educação, cultura e saúde.

Nota fiscal

Empresas de pequeno e grande portes queixam-se da Secretaria da Fazenda do Ceará, que, até sexta-feira passada, tinha problemas para a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFE). Problemas semelhantes enfrentavam a Sefaz do Pará e a da Bahia.

Eólica: a Cid o que é de Cid

Especialista em energia, o engenheiro Fernando Ximenes faz questão de destacar: "Os parques de geração de energia eólica instalados e em instalação no Ceará são resultado de contratos de leilões que foram celebrados durante a gestão do governador Cid Gomes. Na atual gestão de Camilo Santana, o Ceará tem perdido contratos nos leilões, sendo que no mais recente, realizado no mês de agosto, teve resultado zero, pois nenhum parque veio para o Ceará, que, na gestão Cid Gomes era líder em eólica e hoje é só o 3º colocado". Na atual gestão, a geração eólica cresceu 53% por causa dos parques eólicos vindos da anterior.

Mais barato

Aceleraram-se as obras de ampliação e modernização do Fortaleza Airport, como denominaram os alemães da Fraport o Aeroporto Pinto Martins. Estrutura metálica segue sendo instalada. Os que passam por lá ficam com a certeza de que uma obra privada é mais rápida e mais barata do que uma pública.

Bom

Aguanambi

Está ficando muito bonita a nova Avenida Aguanambi. Ela chegou a ser aberta ao tráfego. Agora, porém, tem pontos de interdição que poderão prejudicar o ir-e-vir do eleitor no dia 7 de outubro.

Ruim

Tudo pode

Este colunista é de um tempo em que candidatos à presidência da República tinham educação de berço - sendo eles ricos ou não. Mentir? Nem pensar. A mentira é hoje matéria-prima eleitoral.

Livre Mercado

Em mensagem a esta coluna, que abordou o tema na edição de sábado, 15, a PMF manda dizer: já eliminou 455 pontos de lixo em toda a cidade. Em janeiro, o volume de resíduos coletados era de 1,1 milhão de toneladas. Em 2017, esse volume caiu para 545 mil toneladas. Os 48 ecopontos instalados na cidade já receberam mais de 41 mil toneladas de materiais recicláveis e geraram benefícios de R$ 522,8 mil em créditos na conta de luz ou no bilhete único pelo Programa Recicla Fortaleza. Amanhã, mais.