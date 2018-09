Egídio Serpa

01:00 · 14.09.2018

Responsável pela missão de administrar as finanças do País até o dia 31/12, Eduardo Guardia, ministro da Fazenda, está avisando: ou se faz, ainda neste ano, a reforma da Previdência ou faltará dinheiro para as despesas obrigatórias, nas quais está o pagamento do provento do aposentado. O mais incrível é que, entre os presidenciáveis - há os que nem ligam para isso, como Haddad e Boulos, cujos programas olvidam essa grave questão, que é hoje a causa das outras. A campanha eleitoral reduz a frases marqueteiras a solução dos problemas da Nação, antecipando o bis do estelionato eleitoral de 2014 que colocou o Brasil no fundo do poço em que se encontra agora. Entre os empresários da Fiec, há decepção diante do que prometem presidenciáveis à direita e à esquerda.

Caríssimo

Nem Estado mínimo nem Estado máximo. O Brasil e sua sociedade devem ter o Estado necessário. Quanto ele custará? A sociedade estará disposta a bancar esse custo? O Estado brasileiro é grande e custa caríssimo. Mudar isso é prioritário.

Energia

Prevê a Agência Nacional de Energia Elétrica: até 2024 haverá 1,2 milhão de painéis solares instalados no telhado de residências nas cidades e no campo. Para impulsionar a micro-geração de energia solar, o BNB está a financiar projetos fotovoltaicos.

Balela

Mais uma promessa do Ministério da Integração Nacional: as águas do rio São Francisco poderão chegar a Fortaleza no fim este ano. É balela. No fim deste 2018, as águas do Velho Chico ainda deverão estar em procissão rumo ao açude Castanhão.

Aviação

Começará 2ª feira, 17, no Centro de Eventos, o Fórum Internacional de Aviação Civil, o mais importante do setor no mundo. Virão aqui as autoridades da aviação de dezenas de países dos cinco continentes. Área que cresce em velocidade supersônica.

Frete e os presidenciáveis



Empresa transportadora ou caminhoneiro que não cumprir o que manda a tabela do frete rodoviário estabelecida pela ANTT, será multado em R$ 5 mil. Isto quer dizer que - se um caminhoneiro, na viagem de retorno do Nordeste à região de origem - estará impedido de negociar um frete menor com o cliente nordestino sob pena de multa. É lamentável sob todos os aspectos a decisão do presidente Temer de intervir no livre mercado do transporte rodoviário, gerando, a uma só vez, a confusão no setor e, ainda, o aumento dos preços - a inflação. Sobre isso, os presidenciáveis emitiram nenhuma opinião, ainda.

Hotelaria

Philippe Godefroit, gerente-geral do Hotel Gran Marquise, fará palestra no II Fórum Brasileiro de Hoteis Independentes, no próximo dia 19. O evento, que se realizará em SP, reunirá os executivos da hotelaria, um setor, que, apesar da crise econômica por que passa o País, segue em crescimento.

Bom

Indefinição

Com o cenário eleitoral ainda indefinido, o mercado financeiro sinaliza: a taxa básica de juros Selic subirá. E a cotação do dólar seguirá variando de acordo com pesquisas para presidente.

Ruim

Indefinição

Tudo acontece nesta eleição. Aqui, o governador Camilo Santana - apoiado por Cid Gomes, que apoia Ciro, que não apoia Eunício - entrará na campanha de Haddad. Ciro lidera no Ceará.

Livre Mercado

Com voos diretos de Fortaleza para Amsterdam, a KLM lançou serviço que utiliza a Realidade Aumentada (AR) para possibilitar que seus clientes utilizem a câmera de seus celulares para checar se a bagagem de mão que planejam levar na viagem é do tamanho correto. A funcionalidade utiliza uma mala virtual, transparente, que indica as dimensões permitidas a bordo. Com o novo serviço, os passageiros passam a ter conforto e segurança para conferirem suas bagagens antes de despacha-las.