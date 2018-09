Egídio Serpa

01:00 · 19.09.2018

Se o Brasil é um País de economia baseada no livre mercado - onde a própria iniciativa pode tornar rico quem é pobre - não causa surpresa a atitude dos dois líderes das pesquisas - Jair Bolsonaro e Fernando Haddad - de readequarem seu discurso ao chamado mercado. Bolsonaro fala pela boca do economista Paulo Guedes. E diz que, se eleito, privatizará estatais - citando os Correios como uma delas. Haddad, por seu turno, já admite a reforma da Previdência, tema que deixa nervosa a casta do serviço público (uma das bases petistas) que tem aposentadorias privilegiadas. De um lado, há um candidato com ideia liberal; do outro, um cujo partido defende presença maior do Estado, que deve controlar a economia. A maioria do eleitorado nem sabe do que se trata.

Importado

Na Ilha de Guajiru, belo local de Itarema, no litoral Norte do Ceará, o kitesurfista Josehp Carneiro, campeão mundial, abriu uma pousada que vive lotada de brasileiros e estrangeiros. Detalhe: sua pousada trouxe de Bali, na Indonésia, todos os móveis - camas, mesas e cadeiras.

Têxteis

No dia da eleição, próximo 7 de outubro, será preciso "comparecer maciçamente às urnas" - é a conclamação da Associação Brasileira da Indústria Têxtil em carta aos seus associados. "Quem não participa acaba governado pelos que se engajam", diz.

Brasil-Itália

Com sede em Fortaleza, a Câmara de Comércio Ítalo-brasileira, tem agora representante em Recife: a advogado Ingrid Zenila. A gigante de telefonia Tim Brasil já integra a Câmara.

Fraport: frutas aqui, não!

Um grande fruticultor cearense procurou o setor comercial da Fraport, que tem a gestão do Fortaleza Airport, com a proposta de instalar naquele terminal um quiosque de moderno design para a venda de frutas "made in Ceará". A resposta que ouviu foi a de que a ideia era inviável. O fruticultor respondeu com a informação de que em Guarulhos há quiosques assim. Não moveu um só músculo do responsável pela comercialização dos espaços do Aeroporto de Fortaleza que manteve sua opinião contrária. Perdeu a Fraport um cliente; e as frutas daqui, uma chance.

Criatividade

No próximo dia 22, às 16 horas, no Shopping RioMar, a psicóloga Carla Pinheiro (na foto com Honório, seu marido), facilitadora da Metodologia Lego Serious Play e diretora da Fasi Consultoria, falará no CearáRH 2018 sobre como estimular a criatividade no novo mercado de trabalho.

Bom

Exemplo

Colaboradores das afiliadas do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Ceará fizeram uma limpeza geral no Lar Amigos de Jesus, que cuida de crianças com câncer. Belo gol!

Ruim

Fiscalização

No Porto de Roterdã, futuro sócio da CIPP S/A (ex-Cearaportos), a fiscalização sobre carne "made in Brasil" segue rigorosa, sob lupa. Essa fiscalização estendeu-se aos demais produtos brasileiros.

Livre Mercado

Misturadora e distribuidora de fertilizantes do solo, a Ourofértil, presente em quase 20 estados brasileiros, decidiu fechar sua unidade no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Levará para o RN ou PE os empregos que dava aqui. A empresa gozava de isenção do ICMS. Há mais de um ano, um fiscal da Sefaz, porém, achou que a isenção era indevida e multou a Ourofértil, que reclamou, mostrando os documentos que lhe garantiam a isenção. Não adiantou. O fiscal sugeriu: "Defenda-se!"