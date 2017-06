Egídio Serpa

00:00 · 09.06.2017

Preocupado em manter pelo menos o apoio do empresariado, Michel Temer - equilibrando-se na Presidência da República - comunicou a quem possa interessar que continuará no cargo até o dia 31 de dezembro de 2018. Falta combinar com os russos da Lava Jato, do PSDB e das ruas. Dos primeiros, Temer poderá receber o petardo de novas delações; dos russos tucanos poderá vir a má notícia de um “tchau, querido”; e dos últimos a pressão que amedronta o Congresso. Por enquanto, há um Brasil - o da política - que só causa vergonha e há outro - o da economia - que incrivelmente segue com o dólar e a Bolsa estáveis e a balança comercial com crescente superávit. Como uma coisa depende da outra, a economia torce para que a política resolva logo a sua crise. Amém!

Iogurte

De olho no mercado de iogurtes, que no Nordeste representa R$ 1 bilhão em faturamento, a Betânia, marca da cearense CBL Alimentos, lançou nova linha desses lácteos. Para isso, investiu R$ 25 mi em nova fábrica em M. Nova.

Candidatos

Mais de 30 pessoas - parte delas empresários, outra parte profissionais liberais, incluindo os da área do Direito - inscreveram-se na lista dos pretendentes a um dos 52 apartamentos do edifício de 52 andares que a Colmeia junto à Beira Mar.

Agro+Ceará

Segunda-feira, 12, no Palácio da Abolição, será lançado pelo governador Camilo Santana o programa Agro+Ceará. Para o evento, virá o Secretário Executivo do Ministério da Agricultura, Eumar Novacki. É torcer para que dê bom resultado.

S. Francisco

Angelo Guerra, diretor geral do Dnocs, assustou os engenheiros da Academia Cearense de Engenharia aos quais disse: a FGV estimou em R$ 500 milhões por ano o custo de manutenção do Projeto S. Francisco. Para o Ceará, serão R$ 120 milhões.

O fisco do Brasil no Ceará

Serão abertos domingo, 11, no Gran Marquise, o XI Congresso Nacional e o VI Internacional da Febrafite ( Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais) e o II Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais. Para dar uma dimensão dos três eventos: as entidades que os promovem reúnem só no Brasil 30 mil associados dos fiscos. Já confirmaram presença vários senadores e deputados, entre os quais Paulo Paim e Carlos Hauly, este relator da Reforma Tributária em tramitação no Congresso. De Portugal virão profissionais da área de inspeção tributária, que explicarão como se tributa o sistema financeiro na UE

Sustentável

Antonio Rocha Magalhães, que já foi secretário de Planejamento do Ceará, recebe hoje o Prêmio Ambientalista Joaquim Feitosa, outorgado pelo Comitê Estadual da Reserva do Biosfera da Caatinga. Ele é um renomado pesquisador na área do desenvolvimento sustentável no semiárido.

Bom

À vista

No Centro Fashion, o shopping popular que funciona na Avenida Filomeno Gomes, chama atenção o movimento dos “sacoleiros”. Fazem jus ao nome: compram no atacado e sempre pagam à vista.

Ruim

Guararapes

No bairro Guararapes, onde a construção civil amplia seus investimentos, o IPTU cobrado pela PMF é alto. Tudo estaria bem se ao menos as ruas do bairro não fossem tão esburacadas.

Livre Mercado

Vem aí o Seminário Água Innovation - que reunirá, nos dias 21 e 22 deste mês, no Centro de Eventos do Ceará, especialistas do Ceará e de outros estados. O objetivo é buscar novas ideias para o enfrentamento dos desafios crescente da área de recursos hídricos do Ceará. Sugeriram ao governador Camilo Santana que busque uma parceria com a Nike ou a Adias - duas grandes fabricantes de material esportivo - para dar vida ao Centro de Formação Olímpica. E com o Comitê Olímpico Brasileiro.