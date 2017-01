Egídio Serpa: E Tauá já governa Caucaia

00:00 · 06.01.2017

Informa a oposição: o município de Caucaia foi ocupado pelas forças de Tauá, à frente os Domingos Aguiar Filho e Neto. Naumi Amorim, o prefeito, nasceu em Tauá, de onde é Érika Amorim, sua esposa, já nomeada secretária de Governo; o secretário da Saúde, Moacir de Souza, exerceu o mesmo cargo em Tauá; Kleber Correia Filho, empossado na Secretaria de Infraestrutura, foi titular da Seinfra de Tauá; Regina Marcelino, a nova Procuradora Municipal de Caucaia, é ex-secretária de Finanças de Tauá; para completar a invasão, Luis Freitas Carvalho Jr, da MC Consultoria, foi designado para prestar serviços na área das licitações de Caucaia, o mesmo serviço que prestou à Prefeitura de Tauá. Domingos Filho é o presidente do TCM-Ceará; o Neto é deputado federal.

Receita

Jurandir Gurgel (foto), secretário de Finanças da PMF, aperta o cerco contra os sonegadores. Isto quer dizer o seguinte: a receita da Prefeitura de Fortaleza vai crescer neste 2017.

Expert

Giulia Prado, filha de Adriana Prado e neta de Carlos Prado, ambos sócios da Itaueira Agropecuária, assumiu a gerência do L'Entrecote de Paris uma das boas casas desta cidade especializadas em carne. Fica na Aldeota. Giulia é uma expert em restaurante.

Refinaria

Tem chances o Governo do Ceará de atrair ao Pecém uma refinaria chinesa ou iraniana. A Petrobras está sem caixa para implantar uma unidade de refino, equipamento necessário neste momento para agregar valor ao petróleo do pré-sal.

Ceará: indústria vê 2018

Alguns dos aldrabões da República estão presos nas cadeias de Curitiba, do Rio de Janeiro e de Brasília. A Operação Lava Jato não concluiu, porém, o serviço que começou há mais de dois anos na investigação de um posto de gasolina. Quando o ministro Teori Zavascki homologar a delegação dos executivos e donos da Odebrecht, aí a investigação tomará novo rumo, pois envolverá mais trampolineiros, causando tumulto à política em vários estados, inclusive no Ceará. Sobre este assunto têm conversado industriais cearenses de olho em 2018 - quando haverá eleições.

Perigo!

Aos cearenses com casa em Lisboa: Mário Lopes, ex-presidente da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica, alerta que a capital de Portugal terá 1/3 de sua área destruído se houver um terremoto como o de 1755. "Estamos sobre um barril de pólvora e o pavio está aceso", diz Lopes, que é engenheiro.

Bom

Bingo!

Sugestão de um aposentado que costuma apostar nas casas de bingo de Fortaleza ( elas existem e operam sem problema: "Que tal o lucro delas ser destinado à Santa Casa de Misericórdia?"

Ruim

Juros

Prometeu o presidente Temer, antes do Natal: os juros do cartão de crédito e do cheque especial baixarão à metade. Passaram o Natal e o Reveillon e, até agora, os juros seguem pornográficos.

Livre Mercado

Eduardo Sávio, presidente da Funceme, pede paciência ao Núcleo de Economia da Fiec, na opinião do qual a economia cearense só crescerá em 2017 se houver chuva acima da média histórica. Sávio confirma: no dia 18, a Funceme tornará público seu prognóstico científico sobre a estação das chuvas deste ano. É só aguardar-lo. Apesar de todos os problemas financeiros que enfrenta, gerados pela má gestão, a operadora Oi mantém em bom nível o atendimento ao cliente, atesta um deles.