Egídio Serpa: É só uma questão de sinal

Luiz Marques, que abnegadamente dirige a Santa Casa de Misericórdia, recebeu de Camilo Santana um presente de Natal: a liberação de recursos que fecharam as contas do ano.

Com 28 secretários, a serem empossados hoje, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que tomou posse ontem, perde a chance de mostrar que será diferente seu segundo mandato. Ao repetir na 2ª gestão o exagero da 1ª, ele apenas revela o tamanho e a importância do ajuste fiscal que deseja anunciar proximamente para fazer frente às consequências financeiras da recessão. Há outra frustração: entre os secretários, há dois que são produto do jeitinho brasileiro de fazer política - Mosiah Torgan, filho do vice-prefeito Moroni Torgan, e José Antonio, filho do deputado Zezinho Albuquerque, presidente da Assembleia Legislativa. Ambos certamente estão aptos para as funções, mas não é isto o que interessa. Interessa o sinal que emite o prefeito com a escolha.

Aético

Alguém cuja empresa tem contratos celebrados - e em curso - com o Governo do Estado pode ser secretário do governador? Esta pergunta foi feita durante almoço de executivos no dia 30. Eles coincidiram na seguinte resposta: "Isso pode até ser legal, mas nunca será ético".

Loja mil

Em obras o que será a loja de número 1 mil da rede de farmácias Pague Menos, na esquina da Avenida Santos Dumont com a José Vilar, em Fortaleza. Será inaugurada em 27 de maio, quando seu fundador, Deusmar Queirós, celebrará 70 anos de vida.

Passado o Réveillon, trata o governador Camilo Santana de reformar o seu secretariado. Quer novo time de auxiliares para os desafios de 2017. Uma das mudanças será na Casa Civil, para cuja chefia não há ainda um escolhido. A informação de que dispõe este blog dá conta de que Élcio Batista - homem de confiança do governador - seguirá Chefe do Gabinete de Camilo Santana, mas com novas e importantes tarefas. Há dúvidas quanto à Adece. Para a Secretaria de Segurança um nome já está praticamente eleito, mas só o governador falará sobre o tema na hora certa.

Agilidade

Secretária de Urbanismo e Meio Ambiente da PMF, a arquiteta Águeda Muniz faz uma revelação: sua pasta é a segunda em arrecadação de taxas da Prefeitura de Fortaleza. Só perde para a Sefin. Causa? "Burocracia ágil, rapidez nos processos e menos tempo de espera", responde Águeda.

Bom

Espetacular

Festa popular que, hoje, é um dos grandes eventos do calendário turístico do País, a festa do Réveillon que a PMF promove no Aterro da Praia de Iracema foi desta vez espetacular em tudo.

Ruim

Demagogia

Hoje, às 6 horas, vestidos de gari, o novo prefeito de São Paulo, João Dória, e seus secretários juntarão lixo numa praça da cidade. Dória diz que é simbólico, mas parece clara demagogia.

Livre Mercado

Sem dinheiro público, será mais fácil agora transferir para a iniciativa privada o projeto do Acquário da Praia de Iracema. Diante da crise econômica que paralisou a atividade industrial, reduziu as vendas do comércio e fez desabar a receita tributária, age corretamente o governador Camilo Santana ao confirmar que não aportará mais recurso público nesse empreendimento, que, porém, é vital para o turismo de Fortaleza. O desafio, agora, é atrair um investidor - do ramo - para esse negócio.

