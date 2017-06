Egídio Serpa

00:00 · 07.06.2017

Cada dia com sua agonia - ensina a Bíblia. No Brasil mergulhado em crise, a cada aurora surge a notícia da prisão de alguém sob o qual pesa a acusação de prática de corrupção ativa ou passiva, de lavagem de dinheiro e de formação de quadrilha. Até o presidente da República é alvo dessas acusações. Como tem dito esta coluna, é a hora de que precisavam o Brasil e os brasileiros - o Ceará e os cearenses no meio - para alijar, para jogar no lixo a maioria dos políticos que hoje aviltam a Nação com seus maus exemplos. Mas esta é a hora também para que se inaugure um ciclo novo de bons costumes - o que exigirá a eleição de novos quadros. Ontem foi preso mais um acusado - o ex-ministro do Turismo Eduardo Alves, que foi presidente da Câmara dos Deputados. Quem, hoje?

Camarão

Cristiano Maia, maior produtor de camarão do País, com fazendas de criação no Rio Grande do Norte e no Ceará, fornece o produto - de 10 a 20 gramas - para os supermercados Pão de Açúcar e Carrefour. “O camarão está barato”, diz.

Gran Marquise

Nestes tempos de crise da economia, o Hotel Gran Marquise mantém liderança no segmento de eventos: 40% de sua receita já provêm de eventos corporativos. No último fim de semana a Avon fez lá um seminário. Na 2ª feira, 5, reunião da Honda.

Pinheiro

Seguindo a tendência do mundo, a rede Pinheiro Supermercados aderiu ao e-commerce - que é a venda pela internet. Ao mesmo tempo, a empresa acelera e amplia o serviço de entrega das compras em domicílio. O cliente as faz pelo telefone.

Ultra HD

Amanhã, a multinacional sul-coreana LG e a cearense Ibyte apresentarão, em um restaurante da cidade, sua linha de televisores Ultra HD e Super Ultra HD 4K. Para o evento, virá um time de executivos da LG, entre eles Cintia Viani e Pedro Valery.

Os desafios dos prefeitos

Do seminário Prefeitos Ceará 2017, promovido pelo Diário do Nordeste</CF> e ontem encerrado, ficou a constatação de que, para os atuais prefeitos - 80% dos quais eleitos em 2016 para o primeiro mandato - o grande desafio é tornar eficiente a gestão pública. Preocupado com isso, o Governo do Estado marcou para o dia 3 do próximo mês de julho um encontro com todos eles com um só objetivo: fortalecer os programas e as parcerias nas áreas da educação, saúde e segurança pública. É uma boa intenção que, para dar certo, exigirá dos prefeitos austeridade nos gastos e combate a grupos fraudadores de licitações.

Expectativa

Tom Prado e Luiz Roberto Barcelos estarão amanhã em Brasília, onde participarão de reunião conjunta da Câmara Setorial da Cadeia da Fruticultura do Ministério da Agricultura e da Comissão Nacional de Fruticultura da CNA. O clima em Brasília é de expectativa quanto ao futuro do governo

Bom

Reveillon

Anuncia o Hotel Marina Park: sua festa de reveillon 2018 terá Wesley Safadão como principal atração. O cantor Paulo José, que fez show recente em NY, abrirá a festa, cantando de 22 às 00h30.

Ruim

Pesquisas

Pesquisa acadêmica que não é validada pelo organismo que a financiou não tem qualquer valor científico. No Ceará, há pesquisas que até hoje não foram validadas pela Capes, que as financiou.

Livre Mercado

Foi aberto no Shopping del Paseo a primeira unidade cearense da rede Parks & Games, que funciona nos maiores shoppings do País. São quatro espaços climatizados, que podem receber até oito festas infantis. Distribuidora de energia no Ceará, a italiana Enel (ex-Coelce) inaugurou em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, o maior parque de energia solar do País, com potência de 158 MW. Nele, a Enel investiu R$ 175 milhões. A empresa vai ampliar seu investimento em energia solar no Ceará.