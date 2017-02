Egídio Serpa

00:00 · 06.02.2017

Principal polo calçadista do Ceará, cujos produtos são exportados para vários países do mundo, também sede de grande indústria de cimento, além de ser um centro de comércio e de difusão cultural para todo o Norte do Estado, Sobral está impedida de crescer mais por culpa do Governo Federal, que lhe nega uma providência: a duplicação da rodovia BR-222, pelo menos nos 240 km que a separam de Fortaleza. Este nariz de cera é para exaltar a quase pronta duplicação da CE-040, que abre para a cidade e a todo o município de Aracati infindáveis chances de, no curto prazo, desenvolverem-se no comércio, na indústria de cerâmica, no turismo e no serviço (a TAM tem lá um centro de manutenção de aviões executivos). Assim, sobram graves desafios ao novo governo de Aracati.

Flores

Presidente da Associação dos Produtores de Plantas e Flores Ornamentais, Gilson Gondim (foto) torce para que neste ano, fique pronto o Mercado das Flores, a ser feito no Joaquim Távora.

Ferrovia

No Ceará foram superados gargalos de desapropriações que existiam ao longo da Ferrovia Transnordestina - em construção - entre Lavras da Mangabeira e o Porto do Pecém, ponto final e de partida desse projeto. A faixa de domínio desse caminho de ferro, no Ceará, é de 44m.

Pecém

Sérgio Leite, presidente da Transnordestina Logística e responsável pela construção da siderúrgica do Pecém, diz a esta coluna: "O governo do Ceará fará um gol de placa se celebrar com a autoridade do Porto de Rotterdam uma cogestão para o do Pecém".

Leite: mais 10% com chuva

Choveu pouco durante o mês de janeiro no interior do Ceará, o que fez reduzir a produção de leite bovino. Todavia, a fábrica da CBL - Companhia Brasileira de Lacticínios, dona da marca Betânia - em Morada Nova no sertão central do Estado aumentou em pouco mais de 10% a sua produção de lácteos. Como isso foi possível? De acordo com fonte do setor pecuário, convergiram a boa relação da empresa com os produtores que preferiram comercializar com a CBL o seu leite. Há uma boa perspectiva de que, neste semestre, a CBL mantenha estável sua produção.

Interagro

Flávio Saboya (foto), presidente da Federação da Agricultura do Ceará, será o anfitrião da reunião que a CNA promoverá amanhã, 7, aqui, para tratar da Rede Agropecuária de Comércio Exterior (Interagro). Meta da rede: preparar produtores rurais do Ceará para vender seus produtos ao exterior.

Bom

Exposição

Vem ai, no dia 16, promovida pela Caixa Cultural, a exposição Arquivo Nirez. Ela mostrará centenas de discos de cera com músicas do período 1902-1964. Nirez, todos lhe agradecemos.

Ruim

Aeroporto

Que venha logo o leilão de concessão do Aeroporto Pinto Martins, de Fortaleza. Além de velho, ficou mais feio depois que foram paralisadas há quase três anos as obras de sua ampliação.

Livre Mercado

Informam os irmãos Manoel e Francisco Rocha, sócios da F. S. Rocha Pescados e Mariscos: sua empresa, que em 2016 comprou a loja da Somariscos, na Avenida Barão de Studart, ampliará sua loja-matriz da rua Antonio Furtado, no Dionísio Torres. Essa loja, localizada em imóvel próprio, ganhará novos equipamentos. Deve ser lembrado que, havia só 15 anos, Manoel e Francisco Rocha vendiam peixe em um isopor de 1m x 1m, nas ruas da Aldeota. Eles são exemplo de bom empreendedorismo.