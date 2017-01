Egídio Serpa: Dessalinizar x Desesperar

00:00 · 31.01.2017

Termina hoje o primeiro mês de 2017. Amanhã, terá início o primeiro mês do que a Funceme considera a estação das chuvas deste ano, que se prolongará até maio com 40% de chance de ser na média histórica, 30% de ser abaixo dessa média e 30% de ser acima dela. Empresários que, na indústria e agropecuária, dependem de uma estável oferta de água, esperam que as chuvas deste 2017 sejam suficiente para a recarga do Castanhão e do Orós. No caso do Castelão, essa recarga terá de ser no mínimo de 3 bilhões de m³ - a metade do que ele pode represar - para garantir o abastecimento humano e a atividade econômica nas cidades e no campo. Deve o Governo acelerar o projeto de instalação de uma usina de dessalinização da água do mar. Se fizer isso evitará o desespero da emergência

Abandono

Ou o Dnocs substitui por outro o seu atual e obsoleto modelo de irrigação, ou será melhor que encerre suas atividades. Reportagem do Diário do Nordeste mostrou, sábado, o estado de pleno abandono de oito dos seus 14 perímetros irrigados.

Sem chuva

Na Chapada do Apodi, a pluviometria do minguante mês de janeiro não chegou a 10 milímetros, como revela o pecuarista Luís Girão. Em Icapuí, onde a Agrícola Famosa produz melão, ainda não choveu neste ano. Lá, só caíram algumas neblinas.

Hapvida

Com 38 anos de atividade, completados neste janeiro, o plano de saúde Hapvida, com sede em Fortaleza e atuação em vários estados do País, tem hoje 3,3 milhões de segurados, 21 hospitais, 69 clínicas médicas e 66 centros de diagnóstico por imagem.

Safra

Cálculos da Confederação Nacional da Agricultura indicam: o Brasil colherá em 2017 safra de 215 milhões de toneladas de grãos, cuja renda alcançará R$ 237 bi. Isto significa 14% a mais do que a colheita de 2016 - um ano com presença do El Nino

Terras para energia solar

donos de terras no Ceará! A Chesf está em adiantado entendimento com o banco alemão KFW para obter financiamento de 225 milhões de euros (R$ 770 milhões) para a implantação de um projeto de geração de energia solar com placas fotovoltaicas, cuja capacidade de 200 MW o tornaria o maior da América Latina. O assunto foi tratado no dia 24 deste mês, em Recife, pelo embaixador alemão no Brasil, Georg Witschel, com Antonio Varejão, diretor de Engenharia da Chesf. Onde esse projeto será construído? Nas terras de quem chegar primeiro. O Ceará, domicílio do sol, tem terras e matéria prima.

Camarão

Cristiano Maia (foto), presidente da Associação Cearense de Produtores de Camarão e o maior produtor do País, com fazendas de criação em cativeiro no CE e RN, diz: os carcinicultores já aprenderam a conviver com a "mancha branca". Por isto, no RN, a produção emite bons sinais de crescimento.Z

Bom

Tailândia

Empresas da Tailândia estão interessadas em investir na criação de camarão no Ceará e no Rio Grande do Norte. É o que se ouve de produtores dos dois estados que acham boa a notícia.

Ruim

Plano de saúde

Por causa da crise econômica que castiga o País, 1,3 milhão de brasileiros - 50% só no Estado de São Paulo - suspenderam o pagamento do seu plano de saúde. E retornaram ao SUS.

Livre Mercado

Decidiu a Justiça de Pernambuco liberar R$ 500 milhões que, há 15 anos, estavam bloqueados na conta da Chesf por causa da tentativa das construtoras da usina Xingó (CBPO, do Grupo Odebrecht, Mendes Júnior e Constran) que quiseram, por aditivo, aumentar o preço da obra. Com esse meio bilhão liberado, a Chesf poderá, agora, construir as linhas de transmissão que faltam para que entrem em operação parques de energia eólica prontos em vários estados do Nordeste. É, a Justiça tarda.