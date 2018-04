Egídio Serpa

01:00 · 26.04.2018

Da UGT - União Geral dos Trabalhadores, esta coluna recebeu um texto que trata do desaparecimento dos empregos ante o avanço da robotização e do software. Ela alerta: nos próximos 10 anos, desaparecerão, só nos EUA, 25 milhões de empregos. “A densidade nas cidades, o aumento da expectativa de vida e a diminuição do nível de empregos criam uma complicadíssima equação social: como alimentar grandes contingentes populacionais? E como ficam os programas de previdência social?” No Brasil - acrescenta - é atual a discussão mas o Governo só a vê pelo lado atuarial. “Trata-se do futuro de uma Nação que desprezou sempre o planejamento e sempre foi pródiga em conceder privilégios”, diz a UGT, pronta a “defender as futuras gerações”.

Emprego

Segundo o Caged - que é o Cadastro Geral Empregados e Desempregados - em março passado a indústria têxtil e de confecções criou 1,8 mil novos empregos no País, o triplo do mesmo mês do ano anterior. O setor reconhece: é muito pouco.

Bucatinni

Instalada em Pindoretama - a Bucatinni Indústria e Comércio de Alimentos, uma empresa cearense, produz, com a marca Bucatinni, uma série de produtos - entre os quais extrato de tomate - comercializados nos grandes redes supermercadistas.

Ampliação

Operando a plena carga, ou seja, com vazão de 5 m³/s, oriunda da enchente do rio Jaguaribe, o Canal do Trabalhador precisa de ser ampliado. É a opinião dos especialistas que veem com tristeza tanta água perder-se na foz do rio, em Aracati.

Sutiãs

Diz o Centro Internacional de Negócios da Fiec: o Ceará - no 1º trimestre deste ano - foi o maior exportador de sutiãs e bustiês do País. As vendas externas alcançaram US$ 204 mil. Detalhe: mais da metade das vendas teve como destino o Paraguai.

Eleição no Ceará: a dúvida

Muita água correrá até a eleição de outubro deste ano - é o que se ouve na Fiec, na Faec, no Sindilojas e na CDL. A cena eleitoral no Ceará, a paróquia que habitamos, que hoje é uma - poderá ser outra nas próximas semanas. Tudo dependerá 1) do que a Operação Lava Jato vier a revelar aqui; 2) do que fará - ou deixará de fazer - o aparato policial diante da violência urbana que só cresce; e 3) do que a ainda minúscula oposição fará para confrontar-se com o favoritismo do grupo que domina o poder local. Será futurologia mambembe arriscar prognóstico do que acontecerá aqui até as convenções partidárias.

S. Francisco

Francisco Teixeira, secretário de Recursos Hídricos do Governo do Ceará, é um otimista. Ele acredita que ainda neste ano ficarão prontas as obras do Canal Norte do Projeto São Francisco. Teixeira crê que Pádua Andrade, ministro da Integração, é comprometido totalmente com o projeto.

Bom

Centenário

Felizardo de Pinho Pessoa Filho - o mais antigo farmacêutico do Ceará - está celebrando 100 anos de vida. Ele é de Viçosa, mas hoje receberá o título de Cidadão de Fortaleza, na Câmara Municipal.

Ruim

Vendas

Falta pouco tempo para o Dia das Mães - a segunda maior data de vendas do comércio, perdendo apenas para o Natal. E até aqui há poucas campanhas nas ruas e na tevê. Será no dia 13 de maio.

Livre Mercado

Patrocinada pela Enel, Grupo M. Dias Branco, Três Corações e Banco do Nordeste, e promovida pela Federação das CDLs do Ceará com o apoio do Sistema Verdes Mares, realiza-se hoje, em Santa Quitéria, mais uma Jornada de Integração, reunião de líderes do comércio lojista cearense. O objetivo dessas reuniões, que se repetirão ainda em outras regiões do Estado, é qualificar e preparar o empresário do varejo para os grandes desafios que a cada dia surgem nesse mercado.