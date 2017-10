Egídio Serpa

01:00 · 11.10.2017

As ações do governo estadual no sentido de conseguir desbloquear verbas em âmbito federal para demandas do Ceará precisam ser incisivas e devem continuar. O Estado possui enormes necessidades, em especial, a urgência dos investimentos em obras hídricas e a questão do combate à escalada da insegurança. A proatividade do governo do Estado para garantir os recursos nesse sentido merece aprovação. Uma postura institucional, como classifica o governador Camilo Santana, precisa ter continuidade até lograr êxito, mesmo diante de adversários políticos no plano nacional. A União, voraz arrecadadora, tem o dever de responder os pleitos.

Equilibrista

Os finalistas do Prêmio Equilibrista, do Ibef, são por ordem de votos: Geraldo Luciano (M. Dias Branco), Afrânio Barreira (Coco Bambu) e Bruno Girão (Betânia). Para Empresa Padrão figuram: 3 Corações, M. Dias Branco, Ari de Sá e CSP e Coco Bambu (as últimas empatadas).

Contrate 1

A campanha "Contrate 1 Desempregado", através do site www.c1d.com.br, foi lançada pelo presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), Gilberto Luiz do Amaral. A ideia é buscar empresas parceiras dispostas a gerar oportunidades de recolocação profissional.

Estatais

Entre as empresas estatais com ações listadas na Bolsa de Valores no País, somente 17% delas se situam nos segmentos de listagem com maior exigência de práticas de governança corporativa. A informação é do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).

Impressora 3D na construção

Depois de apresentar, no ano passado, a técnica construtiva de um prédio de 57 andares em apenas 19 dias, realizada na China, o setor da construção civil cearense receberá a empresa Win Sun, responsável por construir 10 casas em 24 horas, usando impressão em 3D. A experiência, que retrata um pouco do futuro do mercado, estará presente no Inovaconstruir2017, promovido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Ceará (Sinduscon-CE). Os principais cases do setor também estão confirmados nos dias 7 e 8 de novembro próximo.

Montadoras

A produção com maior força nas montadoras de veículos é um termômetro que aponta para o aquecimento do mercado na ponta do consumo. Essa sinalização, com algumas grandes empresas encerrando férias coletivas, será sentida em diversos setores da economia.

Bom

KLM

A holandesa KLM, parceira da AirFrance e Gol no hub de Fortaleza, completou seu 98º aniversário, no último dia 6. A companhia aérea focará em suas operações dentro da Europa com aeronaves da Embraer.

Ruim

Alerta

A cada 15,5 segundos, uma tentativa de fraude é registrada no Brasil. Nos feriados, quando as pessoas estão mais relaxadas e podem perder documentos, o cuidado deve ser redobrado, alerta a Serasa.

*A coluna foi redigida pela jornalista Regina Carvalho