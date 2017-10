Egídio Serpa

01:00 · 12.10.2017

De volta das férias, este colunista antecipa: depois de causar problemas na Fiec, a política invadiu a Federação da Agricultura do Estado do Ceará (Faec). Neste momento, prefeitos dos municípios que sediam sindicatos rurais filiados à Faec pressionam - a pedido de vários congressistas da bancada federal cearense - presidentes das entidades no sentido de apoiarem o agrônomo Paulo Hélder, candidato da oposição à presidência da Federação da Agricultura, ocupada há sete anos pelo também agrônomo Flávio Sabóya, que tentará nova reeleição - ele é também presidente do Conselho do Sebrae-CE. A Faec tem 45 sindicatos. A eleição está marcada para o dia 13 de novembro. Até um mês atrás, o clima era de aparente tranquilidade na Faec, cujo orçamento é menor do que o da Fiec.

Seca (1)

Contra a ação predadora do homem, rebela-se agora a natureza: a Ilha do Bananal pode ser acessada a pé ou de carro. O rio Araguaia secou a tal ponto que os habitantes da maior ilha fluvial do mundo - a maioria indígenas - sofrem com a falta de peixe.

Seca (2)

Sobradinho, que pode acumular até 32 bilhões de m³ de água, tem hoje 3% de sua capacidade. Se a chuva não voltar neste outubro, ela deixará de produzir energia em novembro. E de fornecer água à irrigação. E aí haverá desemprego em massa.

Arquitetura

Qual empreendimento ficará pronto primeiro - o BSpar Designer, da BS Incorporações, na Aldeota, ou o WSTC, da Dias de Souza - na Av. Washington Soares? Ambos pretendem ser ícones da arquitetura cearense, que terá boa novidade em 2018.

Pecém

Penúltima providência para a iminente chegada do Porto de Roterdã à gestão do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, a Lei que torna subsidiária da Cearaportos a ZPE do Ceará é fruto do esforço da PGE, chefiada por Juvêncio Viana.

A cajucultura está na UTI



No ano passado, foram colhidas no Estado do Ceará 39 mil toneladas de castanha de caju. Quase nada, se comparado com outros tempos, quando se colhiam - e se exportavam - até cinco vezes mais. Neste 2017, havia a expectativa de uma colheita de 80 mil toneladas, mas surgiu a tempestade perfeita: uma praga do oídio ( que ataca o pedúnculo )juntou-se à da mosca branca, o que irá reduzir a safra, lamenta o agrônomo Paulo de Tarso Meyer, que aponta outra praga: o preço da castanha do caju para o produtor caiu a R$ 3,20 por quilo, metade do preço de 2016. Para produtores do Ceará, a cajucultura está na UTI.

Agricultura

Tom Prado, sócio e diretor da Itaueira Agropecuária e coordenador do Grupo Técnico de Fitossanidade da CNA, regressou de Montreal, onde, a convite da FAO, falou sobre a agricultura brasileira, que, para ele, é sustentável e tem condições de abastecer o mundo ao longo dos próximos anos.

Bom

Leite

Para fortalecer a produção nacional e o mercado interno brasileiro - o do Nordeste no meio - está sendo suspensa pelo Ministério da Agricultura a importação de leite do Uruguai.

Ruim

Fiscalização

Menos de 15% dos agricultores do País - pequenos ou grandes - utilizam o Equipamento de Proteção Individual (EPI). Por que? Falta fiscalização. Causa: o reduzido número de fiscais. Oh!!