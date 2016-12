Egídio Serpa - Construção civil: by, 2016!

00:00 · 27.12.2016

Foi um ano muito difícil este moribundo 2016. Para a indústria da construção civil, ele produziu, além de desemprego, dificuldades enormes também para as empresas de grande porte, que sentiram o rude golpe da recessão. Em Fortaleza, onde a construção civil é geradora de grande parte dos empregos, este ano não deixará saudade, mas uma inadimplência que levou, consequentemente, à rescisão de contratos, em alguns casos, e, em outros, à renegociação - como à coluna revelou construtor capitalizado. A esperança é a proposta de reforma da legislação trabalhista - dos anos 40 do século passado. Se readequada aos tempos atuais, poderá reempregar os desempregados. Mas será difícil: o parlamento brasileiro é, na maioria, patrimonialista. Mas 2017 será melhor do que 2016.

Senai

Paulo Andre Holanda (foto), superintendente do Senai no Ceará, aposta no Ano Novo de 2017, que trará junto uma parceria com a PSA Peugeot-Cintroën. Um upgrade para o Senai-Ce.

Sudene

Bacharel em Direito e em Turismo, Alexandre Gusmão - que era chefe do gabinete do Secretário de Esporte e Lazer de Natal (RN), é agora Diretor de Planejamento da Sudene. Pretende "fomentar o desenvolvimento regional includente e sustentável". Tomou posse 5ª feira, 22.

TCE

Dariam bom exemplo ao País os deputados estaduais cearenses se aproveitassem o embalo da extinção do TCM para impor uma regra: só técnicos poderão ocupar a posição de juízes do Tribunal de Contas do Estado. Poriam fim a uma abjeta tradição.

Afinal, para que o Estado?

Como quebrar o Estado? Fazendo o que fizeram, ao longo dos últimos 30 anos, os governadores do RS, RJ e MG, falidos por culpa da irresponsabilidade de seus gestores e parlamentares, que promoveram a farra empreguista e de benesses pessoais, consumindo toda a atual e a futura receitas tributárias. Um escândalo aconteceu no RJ: o próprio governador - hoje preso na penitenciária de Bangu - era o líder da corrupção e do esquema empreguista. O Estado é para dar saúde, educação, saneamento e segurança à população. Alguns partidos, porém, não o entendem assim.

Ferrovia

Há uma expectativa muito otimista quanto à retomada das obras de construção da Ferrovia Transnordestina, paralisadas há vários meses. Sérgio Leite (foto), que hoje preside a empresa do grupo CSN, trabalha em Brasília para destravar a liberação de recursos do Finor e FDNE, algo como R$ 1,5 bilhão.

Bom

Dias Branco

Em 2006, quando foi aberto o capital da empresa, as ações do Grupo M. Dias Branco foram cotadas no lançamento a R$ 21. Ontem, elas eram negociadas na Bovespa ao preço de R$ 110.

Ruim

Cheques

Sexta-feira, 30, último dia de funcionamento dos bancos neste 2016. Na 2ª-feira, primeiro dia útil do Ano Novo, haverá agência bancária lotada e muitos erros, também, ao datar cheques.

Livre Mercado

Muitos empresários foram vistos nas missas que se celebraram na véspera do Natal. Na Igreja de S. Vicente, sábado, às 17h30min, o padre Neto celebrou com a música de Gustavo Serpa e orquestra; ao lado, nas quadras do Colégio Santo Inácio, o padre Eugênio presidiu celebração para uma multidão que ouviu Paulo José. E na Catedral, com a atenção de comerciantes e industriais, D. José Antonio celebrou a Missa do Galo para 3 mil pessoas. A fé cristã permanece bem viva.